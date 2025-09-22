الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام حسن يدعم محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية: آن الأوان لتنصفه كرة القدم

حسام حسن وصلاح، فيتو
حسام حسن وصلاح، فيتو

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن دعمه الكبير لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أكد خلالها أن نجم الفراعنة يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

حسام حسن يدعم محمد صلاح

وقال حسام حسن في كلماته المؤثرة: "قياسًا بالصعوبات التي واجهها طوال مشواره فهو يستحقها.. قياسًا بحجم التحديات التي تغلب عليها فهو يستحقها.. قياسًا بسنوات من التألق والتميز والإبداع في أقوى دوري في العالم فهو يستحقها. فمن الصعب أن تصل للقمة ولكن كل الصعوبة تكمن في الاستمرار على القمة، وقد وصل للقمة واستمر عليها لسنوات طويلة بفضل الله أولًا ثم موهبته واجتهاده وإصراره حتى أصبح نموذجًا يُحتذى به لكل الباحثين عن النجاح".

وأضاف المدير الفني للفراعنة: "فهل آن الأوان أن تنصفه كرة القدم وينصفه من بيدهم اختيار الفائز؟ دعواتنا ودعوات كل المصريين وكل جمهور صلاح حول العالم بأن يكون صلاح هو الفائز بالكرة الذهبية، لتكون خير تتويج لمسيرة لاعب عظيم قد لا يتكرر مرة أخرى في تاريخنا الكروي المصري والعربي والأفريقي بل والعالمي".
 

