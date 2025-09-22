مديرية الصحة بالجيزة تعلن عن حاجتها لأطباء للعمل بنظام الاستعانة الجزئي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة فتح باب التعاقد مع الكوادر الطبية من الأطباء، للعمل بنظام الاستعانة الجزئي، وذلك بمقابل مادي مُجزٍ، في خطوة تهدف إلى دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأوضحت المديرية أن الفرصة متاحة أمام الأطباء العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وكذلك الأطباء المحالين إلى المعاش، للمشاركة في تقديم خدمات النساء والتوليد وتنظيم الأسرة بمراكز الرعاية الأولية التابعة للمديرية.

وأكدت "صحة الجيزة" أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة خدمات تنظيم الأسرة، بما يحقق أهداف برنامج "تنمية الأسرة المصرية"، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ودعت المديرية الأطباء الراغبين في الالتحاق إلى التقدم بطلباتهم لدى إدارة تنمية الأسرة بالمديرية، مشددة على أن انضمام الكوادر الطبية سيسهم بشكل فعّال في ضمان أفضل رعاية صحية لكل أسرة.

