أبرزها قمة الدوري الفرنسي، مواعيد مباريات اليوم الإثنين

تتواصل الإثارة الكروية اليوم في عدد من البطولات المحلية والأوروبية، حيث يشهد الدوري المصري الممتاز ثلاث مباريات قوية، بينما تعود قمة باريس سان جيرمان ومرسيليا في الدوري الفرنسي بعد تأجيلها بسبب الأحوال الجوية، إضافة إلى مواجهة مهمة في الدوري الإيطالي.

الدوري المصري

فاركو × المصري البورسعيدي — 4 عصرا

بتروجيت × غزل المحلة — 8 مساء

زد × الاتحاد السكندري — 8 مساء

الدوري الفرنسي

مارسيليا × باريس سان جيرمان — 20:00

الدوري الإيطالي (Serie A)

نابولي × بيزا — 21:45



