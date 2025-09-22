الإثنين 22 سبتمبر 2025
اقتصاد

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار، استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال حركة التعاملات في البنك المركزي والبنوك المصرية.    

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.    

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري  

-48.16 جنيه للشراء.
-48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.18 جنيه للشراء.
-48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 

-48.18 جنيه للشراء.
-48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

-48.18 جنيه للشراء.
-48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-48.18 جنيه للشراء.
-48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

-48.18 جنيه للشراء.
-48.28 جنيه للبيع.

الدولار - فيتو
الدولار، فيتو

 

العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر

 ويعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي. 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

الدولار - فيتو 
الدولار، فيتو 

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي، فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

وتفوق أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

 

الدولار هو العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

