الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمعدة بمستشفى العجوزة النموذجي

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
ads

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى العجوزة النموذجي بمحافظة الجيزة نجاح عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم بالمعدة بالمنظار الجراحي، لمريض يبلغ من العمر 50 عامًا كان يعاني من تقيؤ دموي متكرر.

 

وجود ورم بالمعدة

وأوضح الفريق الطبي أن الفحوصات بالمنظار أظهرت وجود ورم بالمعدة من نوع (GIST Tumour)، وبعد تأكيد التشخيص من خلال فحص الباثولوجي، تقرر إجراء التدخل الجراحي باستخدام المنظار المدعوم بأحدث التقنيات الطبية، منها جهاز الليجا شور والدباسات الجراحية، وهو ما ساهم في رفع دقة العملية وتقليل احتمالية المضاعفات.

غادر المريض المستشفى بحالة صحية مستقرة

وأكدت المستشفى أن العملية تكللت بالنجاح، حيث غادر المريض المستشفى بحالة صحية مستقرة، مشيدة بجهود الفريق الطبي في إنجاز هذه الجراحة المتقدمة.

ويأتي هذا النجاح في إطار التوسع في استخدام التقنيات الحديثة بالمناظير الجراحية داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، بما يعزز من دقة التدخلات الطبية ويحقق أفضل رعاية للمرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التقنيات الحديثة الفريق الطبي الصحة والسكان بمحافظة الجيزة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن شكاوى أسرة مريضة بمستشفى أم المصريين

في اليوم العالمي لمرض ألزهايمر، 7 عوامل خطورة تزيد من احتمالية الإصابة

وزير الصحة يبحث بدء تصنيع معدات طب الأسنان محليًا

الصحة: القضاء على الدرن أولوية وطنية

الصحة: نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالفك السفلي لمريض يبلغ 16 عامًا

الصحة تنظم زيارة لوزير الصحة السنغافوري إلى معهد ناصر

أنواع تطعيمات المدارس التي توفرها وزارة الصحة مجانا للطلاب

وزير الصحة يتفقد مركز نينغبو للباثولوجيا الإكلينيكية التشخيصي بالصين

الأكثر قراءة

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

منتخب الشباب يواجه كاليدونيا الجديدة في ختام تحضيراته لمونديال تشيلي

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على مدة التبليغ عن المواليد الجدد وفقا لقانون الطفل

خدمات

المزيد

تعرف على مدة التبليغ عن المواليد الجدد وفقا لقانون الطفل

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

حالات طرد المستأجر من الشقة في قانون الإيجار القديم

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads