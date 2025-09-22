الصحة: نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمعدة بمستشفى العجوزة النموذجي

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى العجوزة النموذجي بمحافظة الجيزة نجاح عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم بالمعدة بالمنظار الجراحي، لمريض يبلغ من العمر 50 عامًا كان يعاني من تقيؤ دموي متكرر.

وجود ورم بالمعدة

وأوضح الفريق الطبي أن الفحوصات بالمنظار أظهرت وجود ورم بالمعدة من نوع (GIST Tumour)، وبعد تأكيد التشخيص من خلال فحص الباثولوجي، تقرر إجراء التدخل الجراحي باستخدام المنظار المدعوم بأحدث التقنيات الطبية، منها جهاز الليجا شور والدباسات الجراحية، وهو ما ساهم في رفع دقة العملية وتقليل احتمالية المضاعفات.

غادر المريض المستشفى بحالة صحية مستقرة

وأكدت المستشفى أن العملية تكللت بالنجاح، حيث غادر المريض المستشفى بحالة صحية مستقرة، مشيدة بجهود الفريق الطبي في إنجاز هذه الجراحة المتقدمة.

ويأتي هذا النجاح في إطار التوسع في استخدام التقنيات الحديثة بالمناظير الجراحية داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، بما يعزز من دقة التدخلات الطبية ويحقق أفضل رعاية للمرضى.

