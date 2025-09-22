استمرار امتداد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي بسوريا (فيديو)

نشرت فضائية “العربية”، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا مقطع فيديو يرصد مشاهد جوية ليلية توثق استمرار امتداد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي بسوريا رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الإطفاء في الدفاع المدني للسيطرة عليها.

وكان حريق كبير اندلع أمس الأحد في الغابات الواقعة بين قريتي الريحانية والسكرية بمنطقة ربيعة، في ريف اللاذقية الشمال الشرقي.

مشاهد جوية ليلية خاصة لقناة "الحدث" توثق استمرار امتداد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي بسوريا رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الإطفاء في الدفاع المدني للسيطرة عليها#سوريا #الحدث pic.twitter.com/vvUfW3dm8N — ا لـحـدث (@AlHadath) September 21, 2025

وأفاد الدفاع المدني السوري، بأن فرقه بالتعاون مع أفواج الإطفاء الحراجي تكافح ألسنة اللهب وسط صعوبات بالغة، بسبب التضاريس الوعرة وسرعة انتشار النيران، إضافة إلى وجود ألغام وذخائر غير منفجرة تهدد سلامة العناصر.

وفي السياق نفسه، تواصلت جهود فرق الإطفاء في ريف حمص الغربي لمكافحة النيران المندلعة في أحراج منطقة حب نمرة وقرب علي، بالتعاون مع الأهالي، في ظل رياح سريعة تزيد من اشتعال الأعشاب اليابسة.

كما أخمدت فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء الحراجي حريقًا حراجيًا، فجر أمس، في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس بالقرب من جسر الشيخ حسن، وتم تبريد الموقع بالكامل لمنع تجدد الاشتعال.

واختتمت الجهات المختصة بالتنبيه إلى أن تكرار اندلاع الحرائق في مختلف المحافظات السورية يشكل تهديدًا خطيرًا للغابات والغطاء النباتي، محذرة من أن استمرار الظروف الجوية الحارة والجافة يزيد من احتمالية تفاقم هذه الكوارث خلال الفترة المقبلة.

