جيش الاحتلال ينفذ اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية (فيديو)

نفذت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، اقتحامات واسعة بتعزيزات عسكرية ضخمة، شملت 4 مدن رئيسية في الضفة الغربية ومدينة القدس.

ويأتي ذلك في ظل حالة تأهب قصوى يتخللها تنفيذ مداهمات استقباقية، بعد الكشف عن نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 كتيبة من سلاح المظليين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، تحسبًا لأعمال عنف في الأسابيع القليلة المقبلة.

عاجل| قوات الاحتلال تُحاصر حرم جامعة بيرزيت من جميع مداخله. pic.twitter.com/lhRh5s1tHU September 21, 2025

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن هذه الخطوة تأتي بعد تقديرات حذرت من تصعيد محتمل خلال الاحتفال بـ أعياد رأس السنة العبرية، فضلًا عن ردود أفعال متوقعة على خلفية إعلان الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، خلال الشهر الجاري.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حرم جامعة بيرزيت في رام الله بالضفة الغربية، وداهمت مقار عدد من الكليات.

وصادرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لوحات فنية تتعلق بالتضامن مع قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، من مسرح داخل حرم الجامعة.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرية المغير شمال شرق رام الله، ونفذت عمليات تفتيش لمنازل الفلسطينيين هناك.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بني نعيم شرق المدينة، وبلدة صوريف شمالها، كما اعتقلت عددًا من الفلسطينيين من بلدة حلحول إلى الشمال من محافظة الخليل.



واقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي قطنة والقبيبة شمال غرب القدس، وهددت بهدم منزل مثنى عمرو ببلدة القبيبة، وهو أحد منفذي عملية إطلاق نار بالقدس أدت لمقتل 6 إسرائيليين، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المنازل في مخيم بلاطة، ومخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، كما اقتحمت بلدة قصرة جنوب المدينة.

وداهمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة رمانة شمال مدينة جنين، بعد وقت قصير من اقتحام بلدة يعبد شرق المدينة، بعد يومين من فرض الجيش الإسرائيلي حصارًا على البلدة وإغلاق كافة مداخلها ومخارجها.



