موعد إغلاق باب التقديم لوظائف معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر

يواصل موقع بوابة الوظائف الحكومية تلقي طلبات الراغبين في وظائف معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، ويزداد البحث عن، موعد إغلاق باب التقديم لوظائف معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر. 

ومن خلال السطور التالية، نستعرض موعد إغلاق باب التقديم لوظائف معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر.

وأعلن الجهاز  المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع 7576 في وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، وفق المحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

 

أوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر إغلاق باب التقديم في المسابقة 27 سبتمبر 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

 

وظائف الأزهر الشريف 

وأكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الأزهر الشريف بالكفاءات اللازمة للقيام برسالته التعليمية والتربوية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع المسابقات التي يعلنها، من خلال بوابة الوظائف الحكومية باعتبارها المنصة الرسمية للتوظيف في الجهاز الإداري للدولة.

 

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025

ـ ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا

-تربية أزهر تخصص قرآن كريم

-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص قرآن كريم

ـ أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الأزهرية ووفقًا للكليات والتخصصات الواردة بالإعلان
ـ ألا يقل عن مقبول

 

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم فإنها تتضمن ما يلي:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

* بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

