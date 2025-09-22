اليوم، حفل الكرة الذهبية ومحمد صلاح يحلم بالجائزة

يترقب الجميع حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم والكرة الذهبية لعام 2025، حيث يحلم محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر بحصد الجائزة لأول مرة في مسيرته.

موعد حفل الكرة الذهبية

ويُقام الحفل السنوي لتوزيع جوائز الكرة الذهبية اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

موعد انطلاق الحفل سيكون الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (21:00)، وكذلك بتوقيت مكة المكرمة، بينما في أبوظبي الساعة العاشرة مساءً وسيتم بث الحفل عبر قناة beIN Sports NEWS HD.

معايير التصويت

من أهم المعايير التي تُستخدم لاختيار الفائز:

1. الأداء الفردي، والأثر الحاسم في المباريات.

2. الأداء الجماعي وسجّل الإنجازات خلال الموسم.

3. مستوى اللعب والنزاهة الرياضية.

جوائز حفل الكرة الذهبية

في النسخة الـ69 من الحفل، ستُمنح 13 جائزة شاملة:

الكرة الذهبية للرجال

الكرة الذهبية للسيدات

جائزة كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

جائزة ياشين للسيدات

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب)

جائزة كرويف للسيدات

أفضل نادٍ رجالي

أفضل نادٍ نسائي

جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف)

جائزة غيرد مولر للسيدات

جائزة سقراط (العمل الإنساني للاعب كرة القدم)

أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2025

إليك بعض الأسماء البارزة من قائمة الـ30 مرشحًا:

عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان / فرنسا

لامين يامال برشلونة / إسبانيا

فيتينيا باريس سان جيرمان / البرتغال

رافينيا برشلونة / البرازيل

كيليان مبابي ريال مدريد / فرنسا

محمد صلاح ليفربول / مصر

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان / المغرب

هاري كين بايرن ميونخ / إنجلترا

إيرلينج هالاند مانشستر سيتي / النرويج

جود بيلينجهام ريال مدريد / إنجلترا

وهناك أسماء أخرى في القائمة تشمل: ليفاندوفسكي، دوناروما، فيكتور جيوكيريس، سكوت مكتوميناي، كول بالمر، وغيرهم.

