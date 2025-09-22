تقرير: أكثر من مليار شخص يعانون من أزمة ندرة المياه عالميًا

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن الأمم المتحدة أظهر أن أزمة ندرة المياه تمثل تحديًا عالميًا متفاقمًا، تتداخل فيه الضغوط المائية مع غياب العدالة في توزيع الموارد بين الدول.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من مليار شخص حول العالم يتأثرون بندرة المياه، حيث يعيش 80% من المتضررين في المناطق الريفية، بينما يقيم نصفهم تقريبًا في أقل البلدان نموًا.

وأشار التقرير إلى أن الاستفادة من التجارة الزراعية الدولية تكشف عن فجوة واضحة بين الدول، إذ يستفيد 75% من سكان الدول المتقدمة من تخفيف ندرة المياه عبر هذا المسار، مقابل 62% فقط من سكان الدول النامية، في حين يعاني 37% من سكان الدول النامية من زيادة ندرة المياه بمعدل أعلى بنسبة 8% من غيرهم.

وأكد التقرير أن هذه الأرقام تعكس خطورة التحديات المرتبطة بالمياه عالميًا، وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعياتها.

