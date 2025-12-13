أتلتيكو مدريد يحسم مواجهة فالنسيا بثنائية في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

حقق فريق نادى أتلتيكو مدريد الفوز علي نظيره فالنسيا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم السبت على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

وتقدم فريق أتلتيكو مدريد عن طريق كوكي في الدقيقة 17، ثم تعادل لوكاس بلتران لصالح فريق فالنسيا في الدقيقة 63، قبل أن يعيد انطوان جريزمان التقدم مرة أخري لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 74.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: داهويل مولينا – مارك يوبيل – ناشيد هانكو – ماتيو روجيري

خط الوسط: جولياو سيميوني – بابلو باريوس – كوكي – نيكولاس أودر أليكس

خط الهجوم: ألكسندر سورلوت – جوليان ألفاريز

تشكيل فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يولين أمبيريرا بالا

خط الدفاع: خيسوس فازكيز ألكالدي – خوسيه مانويل كوبيت – إيراي كومارت – ديميتري فولكييه

خط الوسط: دييجو لوبيز – فيليب أوجريديك – سيلو – تييري كوريا

خط الهجوم: أندريه ألميدا – هوجو دورو

ترتيب أتلتيكو مدريد وفالنسيا الدورى الاسباني

وبتلك النتيجة يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، أما فالنسيا فيحتل المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

