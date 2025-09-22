القائمة الكاملة لجوائز الموريكس دور في لبنان 2025 (فيديو)

أُقيمت النسخة الخامسة والعشرون من حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025 وسط حضور لافت من نجوم الفن والإعلام في لبنان والعالم العربي. الحفل كرّم نخبة من أبرز المبدعين في التمثيل، الغناء، الكتابة والإخراج، إلى جانب شخصيات تركت بصمة في مسيرتها الفنية والإبداعية. وجاءت قائمة الجوائز كالتالي:

حفل توزيع جوائز موريكس دور 2025



جائزة تكريمية لممثل لبناني عن مسيرته وتميّزه بدوره في مسلسل “بالدم”: رفيق علي أحمد.

جائزة تكريمية لممثلة عربية عن مجمل مسيرتها: نبيلة عبيد.

موريكس نجمة الغناء العربية: آمال ماهر.

الممثل العربي عن “تحت سابع أرض”: تيم حسن.

جائزة تكريمية لممثلة لبنانية عن مسيرتها وتميّزها بدورها في “بالدم”: سمارة نهرا.

جائزة تكريمية لممثلة لبنانية عن مجمل مسيرتها: ليليان نمري.

جائزة تكريمية لمطربة لبنانية عن مجمل مسيرتها: باسكال صقر.

أفضل مسلسل عربي “تحت سابع أرض”: المنتج صادق الصباح / Cedars Art Production – Sabbah Brothers.

موريكس نجم الغناء العربي: تامر عاشور.

نجمة الغناء اللبنانية وألبوم العام المتميز: نوال الزغبي.

جائزة التميّز في إخراج الفيديو كليب “تعا نقعد”: بيار خضرا.

جائزة تكريمية لإعلامية لبنانية متميزة: هيلدا خليفة.

مفاجأة الحفل: تكريم شكران مرتجى بجائزة عن مجمل مسيرتها الفنية.

أفضل ممثلة لبنانية – دور أول عن “بالدم”: جوليا قصار.

تكريم الفنانة منال ملاط عن أدائها الاستثنائي في “MON Hymne a Piaf”.

أفضل كاتبة سيناريو لبنانية عن “بالدم”: نادين جابر.

أفضل مخرج درامي لبناني عن “بالدم”: فيليب أسمر.

أفضل مسلسل لبناني “بالدم”: المنتج جمال سنان / Eagle Films.

أفضل أغنية لبنانية “هوس”: جوزيف عطية.

أفضل ممثلة لبنانية – دور مساند عن “بالدم”: سينتيا كرم.

أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن “لام شمسية”: أمينة خليل.

موريكس نجم الغناء الصاعد: محمد شاكر.

أفضل ممثل لبناني – دور أول عن “العميل” و”بالدم”: وسام فارس.

أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية عن “إش إش”: ماجد المصري.

أفضل مخرج درامي عربي عن “تحت سابع أرض”: سامر البرقاوي.

أفضل Podcast متميز: محمد قيس.

جائزة تكريمية لمصمم أزياء لبناني متميز: رامي سلمون.

أفضل ممثلة لبنانية في الدراما المصرية عن “وتقابل حبيب”: نيكول سابا.

نجم الأغنية الشبابية: ماهر جاه.

أفضل ممثل لبناني – دور مساند عن “العميل”: طلال الجردي.

أفضل فيديو كليب “حبك متل بيروت”: إخراج إيلي فهد.

Outstanding International Musician: Relu Balkan.

جائزة المسرح عن “مجدرة حمرا”: يحيى جابر وآنجو ريحان.

Female Trend of the Year: بيسان إسماعيل

