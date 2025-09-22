أول تعليق من أمريكا بشأن اعتراف حلفائها بدولة فلسطين

وصفت الولايات المتحدة، الإثنين، اعتراف عدد من الدول الحليفة لها بـ الدولة الفلسطينية بأنه "استعراضي".

ونقلت وكالة فرانس برس، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله: "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية".

وأضاف المتحدث: "أولوياتنا واضحة: إطلاق سراح الرهائن وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت خالية من حماس".

وكانت دول أستراليا وكندا وبريطانيا والبرتغال والتي تربطها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأحد، رسميا الاعتراف بـ دولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

رئيس الوزراء الأسترالي

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن بلاده اعترفت رسميا أمس بدولة فلسطينية "في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك".

وشدد ألبانيز على أنه ينبغي ألا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين.

رئيس الوزراء الكندي

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية.

وقال كارني في بيان: "تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض العمل في شراكة من أجل المضي قدما في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل".

رئيس الوزراء البريطاني

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان مصور على حسابه في منصة "إكس"، الاعتراف الرسمي أيضا بدولة فلسطين.

وذكر: "اليوم، ولإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين، اعترفت المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".

وتابع: "وجهت بالعمل على فرض عقوبات على شخصيات أخرى من حماس في الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن "الأمل في حل الدولتين يتلاشى لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ".

وزير خارجية البرتغال

وأعلن وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل، مساء الأحد، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.

وفي تصريح للصحفيين في نيويورك، عشية الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح وزير الخارجية أن هذا القرار "هو نتيجة مباشرة لمداولات مجلس الوزراء يوم 18 سبتمبر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.