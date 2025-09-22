الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، النطق بالحكم على مدرب كونغ فو متهم بهتك عرض تلميذته داخل مدرسة بحدائق الأهرام

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر محكمة الجيزة، اليوم، جلسة النطق بالحكم في محاكمة مدرب كونغ فو متهم بهتك عرض تلميذته، داخل مدرسة بحدائق الأهرام.

 

وكشفت تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 17561 لسنة 2025 جنايات قسم الهرم، أن المتهم "مدرب كونغ فو" هتك عرض تلميذته، داخل مدرسة بحدائق الأهرام.

 

وأفادت التحقيقات بأن المتهم في غضون عام 2024 بدائرة قسم الهرم، واقع المجني عليها الطفلة (م. م) أكثر من مرة، وذلك حال كونه مدربها الخاص مستغلا صغر سنها، وإيهامها بأنه سيتزوج منها.

 

المتهم تعدى على الطفلة وأوهمها بأنه سيتزوج منها

وكشفت الشاهدة الأولى (ح. ف) - 50 سنة - ربة منزل، أنه نما إلى علمها من ابنتها بتعدي المتهم عليها أكثر من مرة على مدار سنة كاملة، وذلك خلال تدريبها على ألعاب رياضية بالمدرسة، وأنه أوهمها بأنه سيتزوج منها.

 

وبالاطلاع على شهادة ميلاد المجني عليها، تبين أنها طفلة لم تتجاوز الـ10 سنوات، وبورود تقرير الطب الشرعي بالكشف عن المجني عليها، تبين أنها سليمة الأعضاء البشرية الخارجية، وتبين وجود تمزق قديم بغشاء البكارة، أي أنه يتعذر تحديد وقت الإصابة على وجه الدقة، كما لم يتبين وجود ادعاء واضح فنيا يشير للتعدي عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الجيزة جنايات قسم الهرم قسم الهرم

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

تفاصيل الحساب الجاري بعائد 18% من بنك الإمارات دبي

أول تعليق من أمريكا بشأن اعتراف حلفائها بدولة فلسطين

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الجونة في الدوري المصري

اليوم، حفل الكرة الذهبية ومحمد صلاح يحلم بالجائزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

بعد اعتراض الرئيس عليه، هل يجوز لمجلس النواب إقرار قانون الإجراءات الجنائية؟

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads