ليفربول بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الخامسة من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

1- ليفربول 15 نقطة

2- آرسنال 10 نقاط

3- توتنهام هوتسبير 10 نقاط

4- بورنموث 10 نقاط

5- كريستال بالاس 9 نقاط

6- تشيلسي 8 نقاط

7- سندرلاند 8 نقاط

8- فولهام 8 نقاط

9- مانشستر سيتي 7 نقاط

10- إيفرتون 7 نقاط

11- مانشستر يونايتد 7 نقاط

12- ليدز يونايتد 7 نقاط

13- نيوكاسل يونايتد 6 نقاط

14- برايتون 5 نقاط

15- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

16- بيرنلي 4 نقاط

17- برينتفورد 4 نقاط

18- أستون فيلا 3 نقاط

19- وست هام 3 نقاط

20- وولفرهامبتون بدون نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي



نتائج مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

ليفربول 2-1 إيفرتون

بيرنلي 1-1 نوتينجهام فورست

برايتون 2-2 توتنهام

وست هام 1-2 كريستال بالاس

وولفرهامبتون 1-3 ليدز

مانشستر يونايتد 2-1 تشيلسي

فولهام 3-1 برينتفورد

سندرلاند 1-1 أستون فيلا

بورنموث 0-0 نيوكاسل يونايتد

آرسنال 1-1 مانشستر سيتي

