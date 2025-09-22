الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الخامسة من البريميرليج.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة 

1- ليفربول 15 نقطة 
2- آرسنال 10 نقاط
3- توتنهام هوتسبير 10 نقاط 
4- بورنموث 10 نقاط
5- كريستال بالاس 9 نقاط
6- تشيلسي 8 نقاط
7- سندرلاند 8 نقاط
8- فولهام 8 نقاط
9- مانشستر سيتي 7 نقاط
10- إيفرتون 7 نقاط
11- مانشستر يونايتد 7 نقاط
12- ليدز يونايتد 7 نقاط
13- نيوكاسل يونايتد 6 نقاط
14- برايتون 5 نقاط
15- نوتنجهام فوريست 5 نقاط
16- بيرنلي 4 نقاط
17- برينتفورد 4 نقاط
18- أستون فيلا 3 نقاط
19- وست هام 3 نقاط
20- وولفرهامبتون بدون نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 
 

نتائج مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 

ليفربول 2-1 إيفرتون 
بيرنلي 1-1 نوتينجهام فورست 
برايتون 2-2 توتنهام  
وست هام 1-2 كريستال بالاس
وولفرهامبتون 1-3 ليدز 
مانشستر يونايتد 2-1 تشيلسي 
فولهام 3-1 برينتفورد 
سندرلاند 1-1 أستون فيلا  
بورنموث 0-0 نيوكاسل يونايتد 
آرسنال 1-1 مانشستر سيتي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ترتيب فرق الدوري جدول ترتيب الدوري الانجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

صلاح على بعد خطوة من المجد، موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية يقترب

التشكيل الرسمي لديربي العاصمة بين روما ولاتسيو

كريستيانو يقود التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري السعودي

الأكثر قراءة

عمرو موسى يكشف موقفه من إعلان ترامب دعوة القادة العرب للبيت الأبيض

هل تصل العلاقة بين مصر وإسرائيل إلى الحرب؟ عمرو موسى يرد

أقوال رمضان صبحي الكاملة في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا منه (مستند)

وفاء عامر تكشف تفاصيل مساعدتها للاعب إبراهيم شيكا وقصة سرقة أعضائه

تفاصيل الحساب الجاري بعائد 18% من بنك الإمارات دبي

حالات يتم فيها دمج البنك المتعثر مع آخر وفقا للقانون

استمرار امتداد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي بسوريا (فيديو)

ننشر أقوال الراقصة بوسي في مشاجرة العلمين

خدمات

المزيد

تفاصيل الحساب الجاري بعائد 18% من بنك الإمارات دبي

حالات يتم فيها دمج البنك المتعثر مع آخر وفقا للقانون

قانون العمل الجديد، كيف يضمن استقرار العقود وحقوق العمال وأصحاب العمل؟

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads