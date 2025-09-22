الإثنين 22 سبتمبر 2025
اليوم، الحكم على التيك توكر أم سجدة

أم سجدة، فيتو
تصدر اليوم الإثنين محكمة القاهرة الاقتصادية الحكم على التيك توكر أم سجدة، بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسيل أموال.

وقالت المتهمة: إن كل ما تمتلكه من أموال عبارة عن 30 ألف جنيه ولا توجد لديها أرصدة في البنوك والمصوغات التي تلبسها ما هي إلا إكسسوارات عادية وليست مشغولات ذهبية.


وأشارت أم سجدة إلى أنها تعمل في الفيديوهات، وكذلك في الإعلان للملابس، وطالبت بإخلاء سبيلها نظرا لكونها أمًّا لطفلين أعمارهما أقل من 10 سنوات.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "صانعتي محتوى أم مكة وأم سجدة " قامتا بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي

كانت وردت عدد من البلاغات ضد صانعتي محتوى قامتا بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وخرقًا للآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام تلك المنصات بما يضر بالقيم المجتمعية.

