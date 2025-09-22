الإثنين 22 سبتمبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية  الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوبا على حلايب وذلك على فترات متقطعة.

الخريف على الأبواب، تحذيرات من أمطار بالسواحل الشمالية حتى القاهرة، رياح وارتفاع الأمواج بـ 8 شواطئ، اضطراب الملاحة البحرية

شبورة مائية وسحب منخفضة، الأرصاد الجوية تعلن طقس الغد


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا على مدينة حلايب وذلك على فترة متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين بالتزامن مع أولى أيام فصل الخريف، حيث طقس حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية  على مناطق من شمال الصعيد  على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى  من الرابعة فجرا وتنتهى  الثامنة صباحا.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة  على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

