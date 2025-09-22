الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الإثنين أول أيام الخريف، حيث يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على الجنوب، معتدل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أول أيام فصل الخريف، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

طقس الأربعاء، اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس


الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة  فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   22  ودرجة الحرارة العظمى 32، المحسوسة 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة  35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  32 , المحسوسة 34

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 31

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19  و درجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 32

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  33 , المحسوسة 35

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 34 , المحسوسة 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة  35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 33  , المحسوسة 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة  الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  34 , المحسوسة 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 38

أسوان: درجة الحرارة  25  ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد تعلن حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الاثنين درجات الحرارة اليوم طقس اليوم الاثنين

مواد متعلقة

أول أيام فصل الخريف، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة في أول أيام الخريف

في أول أيام الخريف، مناطق تحت سيطرة الأمطار

حالة الطقس المتوقعة أول أيام الخريف

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا

يتساوى الليل والنهار، بدء فصل الخريف فلكيا غدا

الأكثر قراءة

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

منتخب الشباب يواجه كاليدونيا الجديدة في ختام تحضيراته لمونديال تشيلي

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على مدة التبليغ عن المواليد الجدد وفقا لقانون الطفل

خدمات

المزيد

تعرف على مدة التبليغ عن المواليد الجدد وفقا لقانون الطفل

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

حالات طرد المستأجر من الشقة في قانون الإيجار القديم

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads