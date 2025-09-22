الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

طرح وحدات تجارية وخدمية بنظام حق الانتفاع

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عدد من الوحدات التجارية والخدمية بالمزاد العلني.

وتطرح بمدينة بدر 15 محلا تجاريا وصيدلية بمدينة بدر بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 5 سنوات والوحدات بمساحات 15 – 27 مترا مربعا.

وتعقد جلسة المزاد العلني يوم 19 أكتوبر المقبل.

وكشف المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن معدلات تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية لتوسعات بمدينة الشروق.

وأشار إلى سير الأعمال بمواقع الإنشاءات في منطقة جنيفة بالامتداد الشرقي للمدينة، حيث تجاوزت نسب الإنجاز 80% في الأعمال البنية التحتية من الطرق والمرافق.

ولفت إلى أعمال المرافق والطرق بالمجاورات الخمسة، والتي تجاوزت نسب الإنجاز بها 60% من الأعمال.

وتفقد المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، عدد من المشروعات بالمدينة ومنها منطقة البوستر الخاص بتغذية منطقة الرابية، والجاري إجراء تجارب التشغيل له، حيث أوشكت الأعمال به على الانتهاء ودخوله الخدمة.

وقام أيضا نائب رئيس الهيئه بزيارة مخازن تشوينات خطوط المرافق والقطع الخاصة بها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة لمصادر توريد أعمال المرافق وضرورة اتباع المواصفات القياسية المصرية لتخزين.
 

كما قام المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، بشرح مفصل حول سير الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في المدينة، مؤكدًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية.
 

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الشروق، والعمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسكان المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية جهاز مدينة الشروق رئيس جهاز مدينة الشروق رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

منتخب الشباب يواجه كاليدونيا الجديدة في ختام تحضيراته لمونديال تشيلي

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على مدة التبليغ عن المواليد الجدد وفقا لقانون الطفل

خدمات

المزيد

تعرف على مدة التبليغ عن المواليد الجدد وفقا لقانون الطفل

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

حالات طرد المستأجر من الشقة في قانون الإيجار القديم

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads