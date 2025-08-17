الأحد 17 أغسطس 2025
جمال شعبان: الفول يحمي من جلطات القلب والسكر وينشط 3 هرمونات للشبع

أكد الدكتور جمال شعبان، أستاذ كهرباء القلب، والمدير السابق لمعهد القلب القومي أن الفول ليس مجرد وجبة شعبية أساسية بل وجبة تضم العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين النباتي والألياف والحديد وفيتامين "ب".

فوائد تناول الفول 

وأوضح الدكتور جمال شعبان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الفول يسهم في الوقاية من مرض السكري، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي والألياف، إضافة إلى دوره في تنشيط هرمونات الجهاز الهضمي، وتحفيز إفراز الأنسولين.

هرمونات الشبع

وأشار إلى أن الفول ينشط ثلاثة هرمونات للشبع وهي:

هرمون GLP-1 المستخدم  في علاج السكري.

هرمون PYY الذي يساعد على كبح الشهية.

هرمون الأميلين الذي يعزز الإحساس بالامتلاء.


وأشار إلى أن الفول يساعد في  الوقاية من جلطات القلب وتصلب الشرايين، لقدرته على خفض مستويات الكولسترول الضار، بالإضافة إلى أن الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد على الحماية من السرطان، إلى جانب دوره في علاج التهابات الأعصاب والأنيميا.

 

إضافة زيت الزيتون والليمون والكمون 

ونصح الدكتور جمال شعبان بإضافة زيت الزيتون الطازج والليمون والكمون، والبيض، ما يعزز قيمته الغذائية.

وقال أستاذ كهرباء القلب أن هناك مخاوف من أن  يرفع الفول مستوى حمض اليوريك ويسبب النقرس عند البعض، لكن الحل يكمن في عدم الإفراط في تناول الفول 

بعد انتشار وفيات الشباب، جمال شعبان يكشف العلامات التحذيرية للجلطات المميتة

جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

أوضح أن المريض الذي يعاني  من حساسية الفول، يمكنه اللجوء إلى بدائل مثل اللوبيا، الفاصوليا، والحبوب الكاملة.

