كنز مدفون، ما لا تعرفة عن فوائد بذور اليقطين لصحة الجسم

فوائد بذور اليقطين، تُعد بذور اليقطين، المعروفة أيضًا باسم "اللب الأبيض" أو "بذور القرع"، من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي تمنح الجسم دعمًا متكاملًا.





وعلى الرغم من حجمها الصغير، فإن قيمتها الغذائية هائلة، حيث تحتوي على البروتينات، الألياف، الدهون الصحية، الفيتامينات، والمعادن التي تجعلها خيارًا مثاليًّا لإدخالها ضمن النظام الغذائي اليومي.



في السنوات الأخيرة، زاد الاهتمام ببذور اليقطين باعتبارها غذاءً وظيفيًّا، أي أنها لا تقدم السعرات الحرارية فقط، بل تحمل خصائص وقائية وعلاجية تعزز الصحة العامة وتساعد في الوقاية من الأمراض.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن بذور اليقطين كنز غذائي غني بالعناصر المفيدة.



أضافت الدكتورة مروة، أن هذه البذور غذاء متكامل يستحق أن يكون جزءًا من الروتين الغذائي اليومي. ومع سهولة تناولها وطرق استخدامها المتعددة، يمكن للجميع الاستفادة من فوائدها الكبيرة لتحقيق صحة أفضل وحياة أكثر توازنًا.

أهم فوائد بذور اليقطين للصحة

وفي السطور التالية، تستعرض الدكتورة مروة، اهم فوائد بذور اليقطين للصحة.

بذور اليقطين لصحة الجسم

1. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

تحتوي بذور اليقطين على نسب مرتفعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، خصوصًا أحماض الأوميجا 3 والأوميجا 6، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول النافع (HDL). هذه التركيبة تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وتحافظ على مرونة الأوعية الدموية.

كما أن عنصر المغنيسيوم الموجود بوفرة في البذور يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضربات القلب وضبط ضغط الدم، مما يجعلها غذاءً مثاليًا للوقاية من أمراض القلب.

2. تحسين صحة الجهاز المناعي

تُعتبر بذور اليقطين مصدرًا ممتازًا للزنك، وهو عنصر أساسي في تقوية الجهاز المناعي. نقص الزنك في الجسم يؤدي إلى ضعف مقاومة العدوى وزيادة القابلية للإصابة بالأمراض. كما يحتوي على مضادات أكسدة مثل فيتامين E والكاروتينات، التي تحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات.

3. تعزيز صحة البروستاتا والرجال

أثبتت عدة دراسات أن بذور اليقطين مفيدة بشكل خاص لصحة الرجال، إذ تساعد في الوقاية من تضخم البروستاتا الحميد (BPH) الذي يصيب الكثير من الرجال مع التقدم في العمر. ويرجع ذلك إلى احتوائها على مركبات نباتية تُعرف بـ"الفايتوستيرول"، التي تقلل من نمو الخلايا غير الطبيعية في البروستاتا. كما أن الزنك الموجود بها يلعب دورًا في تحسين الخصوبة وصحة الحيوانات المنوية.

4. دعم صحة المرأة والهضم الهرموني

إلى جانب فوائدها للرجال، تساعد بذور اليقطين النساء أيضًا، خصوصًا في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، حيث تساهم في تقليل أعراض الهبّات الساخنة والتقلبات المزاجية بفضل غناها بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية. كما أنها مصدر جيد للحديد، ما يجعلها غذاءً مهمًا للنساء في سن الإنجاب للوقاية من فقر الدم.

5. تحسين جودة النوم وتقليل التوتر

تحتوي بذور اليقطين على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج هرمون السيروتونين الذي يتحول بدوره إلى الميلاتونين، هرمون النوم. لذلك، تناول حفنة صغيرة منها قبل النوم قد يساهم في تحسين نوعية النوم.

إضافة إلى ذلك، يُعتبر المغنيسيوم الموجود في البذور من أفضل العناصر التي تساعد على استرخاء الأعصاب وتقليل التوتر والقلق.

6. العناية بالبشرة والشعر

بذور اليقطين غنية بفيتامين E والزنك، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد المبكرة. كما أن الأحماض الدهنية الأساسية تساعد على ترطيب الجلد وتعزيز مرونته.

أما بالنسبة للشعر، فإن البروتينات والزنك والحديد تساهم في تقوية بصيلات الشعر والوقاية من التساقط، مما يجعلها جزءًا من نظام غذائي داعم للجمال.

7. تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية الموجودة في بذور اليقطين تساعد على تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما أنها تعمل على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام ويحسن من عملية الامتصاص الغذائي.

8. الوقاية من مرض السكري

تشير الأبحاث إلى أن تناول بذور اليقطين أو زيت بذور اليقطين يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. يعود ذلك إلى محتواها من المغنيسيوم الذي يلعب دورًا أساسيًا في تحسين استجابة الجسم للإنسولين. لذلك، فإن إدراجها ضمن النظام الغذائي قد يكون مفيدًا لمرضى السكري أو للأشخاص المعرضين للإصابة به.

9. تعزيز صحة العظام

يُعد المغنيسيوم والفوسفور عنصرين مهمين لصحة العظام، وكلاهما موجودان بكميات جيدة في بذور اليقطين. كما أن الزنك يساهم في تجديد الأنسجة العظمية والحفاظ على كثافتها، مما يجعل هذه البذور غذاءً مثاليًا للوقاية من هشاشة العظام خاصة عند كبار السن.

10. مصدر ممتاز للطاقة

بفضل احتوائها على البروتينات والدهون الصحية والمعادن، تعتبر بذور اليقطين وجبة خفيفة مثالية تمنح الجسم طاقة مستدامة. لذا يُنصح الرياضيون أو الأشخاص الذين يحتاجون لطاقة إضافية خلال اليوم بإدخالها في وجباتهم اليومية.

طرق تناول بذور اليقطين

يمكن تناولها محمصة كوجبة خفيفة صحية.

إضافتها إلى السلطات أو الشوفان أو الزبادي لزيادة القيمة الغذائية.

استخدامها كإضافة للخبز والمخبوزات.

استخلاص زيت بذور اليقطين واستعماله للطهي أو كمكمل غذائي.

