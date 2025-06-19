الخميس 19 يونيو 2025
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صحة ومرأة

فوائد الفول المدمس، كنز غذائي على المائدة يحسن الهضم ويمنع الإمساك

الفول المدمس
الفول المدمس

فوائد الفول المدمس، الفول المدمس من الأطباق الأساسية على موائد المصريين، خاصة خلال وجبة الإفطار، ليس فقط بسبب مذاقه الشعبي بل لأنه له فوائد غذائية هائلة تجعله وجبة متكاملة وصحية.

وقد تصدرت فوائد الفول المدمس محرك البحث جوجل بحثا عن فوائده للجسم عند تناوله باستمرار 

 مصدر غني بالبروتين النباتي

 

وأكد المعهد القومي للتغذية أن الفول المدمس يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي، ما يجعله بديلا ممتاز للحوم، خصوصًا للنباتيين أو لمن يسعون لتقليل استهلاك اللحوم والبروتين يعزز الإحساس بالشبع ويدعم بناء العضلات والأنسجة.

 يعزز صحة القلب

يحتوي الفول على الألياف القابلة للذوبان، التي تساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

 يحسّن الهضم ويمنع الإمساك

غنى الفول بالألياف يجعله مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي، حيث يسهل حركة الأمعاء، ويمنع الإمساك، ويحافظ على توازن البكتيريا النافعة في القولون.

ينظم مستوى السكر في الدم

تناول الفول المدمس يساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، بفضل محتواه من الألياف والبروتين، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري.

 يعزز الطاقة والنشاط

بفضل احتوائه على الحديد، يساهم الفول في الوقاية من الأنيميا، كما يمنح الجسم الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية، خاصة عندما يُتناول مع عصير الليمون لتعزيز امتصاص الحديد.

 سعر اقتصادي وفائدة عظيمة

أهم مزايا الفول أنه متاح بأسعار مناسبة للجميع، ما يجعله وجبة مثالية من حيث القيمة الغذائية والتكلفة.

 

الفول المدمس 
الفول المدمس 

أضرار الإفراط في تناول الفول المدمس

 

حذر المعهد القومي للتغذية من اضرار الفول المدمس ورغم أن الفول المدمس  من أكثر الأطعمة المفيدة والشائعة في مصر، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية التي لا يستهان بها، خاصة عند تناوله يوميًا بكميات كبيرة أو بطريقة غير صحية.

 أضرار الإفراط في الفول المدمس

1. الانتفاخ والغازات

الفول يحتوي على سكريات معقدة مثل الرافينوز التي قد تسبب الانتفاخ وتراكم الغازات في الجهاز الهضمي، خاصة لمن لديهم قولون عصبي.

2. عسر الهضم

تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى صعوبة في الهضم، خصوصًا إذا لم يكن مطهوًا جيدًا أو تم إضافة مكونات دسمة مثل الزيوت أو الطحينة.

3. التأثير على امتصاص بعض العناصر

الفول يحتوي على مركبات تعرف بـ"مضادات التغذية" مثل حمض الفيتيك، والتي قد تعيق امتصاص الحديد والزنك من الطعام، خاصة إذا تم الاعتماد على الفول كمصدر رئيسي للبروتين دون تنويع الغذاء.

4. الإجهاد الكلوي

الإكثار من تناول الفول، خصوصًا لمن يعانون من مشاكل في الكلى أو النقرس، قد يؤدي إلى تراكم مركبات النيتروجين وحمض اليوريك، ما يشكل عبئًا على الكلى.

5. خطر الإصابة بأنيميا الفول

الأشخاص المصابون بنقص إنزيم G6PD المعروف بأنيميا الفول يجب أن يمتنعوا تمامًا عن تناوله، لأن الفول قد يسبب لهم تكسيرًا حادًا في خلايا الدم الحمراء، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

6. زيادة الوزن عند الطهي غير الصحي

إضافة كميات كبيرة من الزيت أو السمن عند تحضير الفول يمكن أن يحوله من وجبة صحية إلى وجبة عالية السعرات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن مع الوقت.

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 نصائح لتناول الفول المدمس بشكل صحي

 

الإعتدال في الكمية مرة أو مرتين أسبوعيًا تكفي

تجنب الإضافات الدسمة.

إضافة الليمون والخضروات لزيادة الفائدة وتحسين الهضم.

عدم الاعتماد عليه كمصدر وحيد للبروتين.

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