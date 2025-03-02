فوائد البقوليات، لصحة القلب والجهاز العصبي واحذروا الإفراط

فوائد البقوليات، تُعد البقوليات من أكثر الأطعمة المغذية والمفيدة للصحة، وهي مجموعة غذائية تشمل الفول، العدس، الحمص، البازلاء، اللوبيا، الفاصولياء، والترمس.



وتمتاز البقوليات بأنها غنية بالبروتين النباتي، الألياف الغذائية، الفيتامينات، والمعادن، مما يجعلها خيارًا غذائيًا مثاليًا للأشخاص من مختلف الأعمار، خاصةً النباتيين والذين يسعون إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.



وأوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد البقوليات عديدة، فهي توفر مجموعة واسعة من الفوائد، بدءًا من تعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي، إلى دعم فقدان الوزن وتحسين المناعة.

ولذلك لابد من إدراج البقوليات في النظام الغذائي، وتناولها بانتظام والاستفادة من فوائدها العديدة لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض.

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد البقوليات لصحة الجسم.

البقوليات وفوائدها

أولًا: القيمة الغذائية للبقوليات

تعتبر البقوليات مصدرًا غنيًا بالمغذيات الأساسية التي يحتاجها الجسم يوميًا، وتشمل ما يلي:

البروتين النباتي: تعد البقوليات بديلًا مثاليًا للبروتين الحيواني، إذ تحتوي على نسبة عالية من البروتين اللازم لبناء العضلات وتعزيز صحة الجسم.

الألياف الغذائية: تساعد في تحسين عملية الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، ودعم صحة الأمعاء.

الفيتامينات والمعادن: تحتوي البقوليات على فيتامينات مثل حمض الفوليك، وفيتامين ب6، بالإضافة إلى معادن مثل الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، والزنك.

مضادات الأكسدة: تحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ثانيًا: فوائد البقوليات الصحية

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد البقوليات لمختلف أجهزة الجسم.



1. تعزيز صحة القلب

تساهم البقوليات في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بفضل احتوائها على نسبة عالية من الألياف والبروتين، مع انخفاض نسبة الدهون المشبعة والكوليسترول. وقد أظهرت الدراسات أن تناول البقوليات بانتظام يساعد في خفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

2. ضبط مستوى السكر في الدم

تعتبر البقوليات خيارًا مثاليًا للأشخاص المصابين بداء السكري، حيث تساعد الألياف القابلة للذوبان فيها على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يمنع حدوث ارتفاعات مفاجئة في مستوى السكر. كما أن مؤشرها الجلايسيمي المنخفض يجعلها من الأطعمة التي تحافظ على استقرار مستوى الجلوكوز في الدم لفترات طويلة.



3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تلعب الألياف الغذائية الموجودة في البقوليات دورًا كبيرًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث تعمل على ما يلي:

تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

تقليل خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي وسرطان القولون.



4. فقدان الوزن والتحكم في الشهية

يعد تناول البقوليات طريقة فعالة للمساعدة في إنقاص الوزن، حيث إنها تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية على مدار اليوم. ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الألياف والبروتين في البقوليات، مما يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

5. تقوية العظام والأسنان

تحتوي البقوليات على معادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تلعب دورًا مهمًا في تقوية العظام والأسنان. كما يساعد محتواها من الفوسفور في تحسين كثافة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصةً عند التقدم في العمر.

6. تعزيز صحة الجهاز المناعي

تساهم البقوليات في تقوية المناعة بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل الزنك، الذي يساعد في تعزيز إنتاج الخلايا المناعية، مما يحمي الجسم من الالتهابات والأمراض المختلفة.

7. دعم صحة الدماغ والجهاز العصبي

بفضل احتوائها على فيتامينات ب المعقدة، مثل حمض الفوليك وفيتامين ب6، تساعد البقوليات في تحسين وظائف الدماغ، وتعزيز الذاكرة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر والخرف.

ثالثًا: فوائد البقوليات للمرأة الحامل



وأوضحت الدكتورة مروة، أن البقوليات تعتبر من الأطعمة المثالية للمرأة الحامل، حيث توفر لها العناصر الغذائية الأساسية لنمو الجنين وتطوره. ومن أبرز فوائدها ما يلي:

مصدر غني بحمض الفوليك: يساعد في الوقاية من العيوب الخلقية لدى الجنين، مثل تشوهات الأنبوب العصبي.

تعزيز مستويات الحديد: يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل.

تحسين الهضم: يمنع الإمساك الذي تعاني منه العديد من النساء الحوامل.

رابعًا: كيفية تضمين البقوليات في النظام الغذائي



وأشارت الدكتورة مروة، إلى أنه يمكن إدخال البقوليات في النظام الغذائي بطرق متنوعة، ومنها ما يلي:

إضافتها إلى السلطات والشوربات للحصول على وجبة غنية بالبروتين والألياف.

تحضير أطباق رئيسية مثل الفاصولياء المطبوخة، والعدس بالشعرية، والحمص بالطحينة.

استخدامها في صنع البرغر النباتي كبديل للحوم.

تناولها كوجبة خفيفة مثل الترمس أو الحمص المحمص.

أضرار الإفراط في تناول البقوليات



أضرار البقوليات

وأضافت الدكتورة مروة، أنه على الرغم من الفوائد العديدة للبقوليات، إلا أنها قد تسبب بعض الأضرار أو التأثيرات الجانبية لدى بعض الأشخاص، خاصةً إذا لم يتم تحضيرها أو تناولها بشكل صحيح.

إليك أبرز الأضرار المحتملة للبقوليات:

1. مشاكل في الهضم والانتفاخ

تحتوي البقوليات على نسبة عالية من الألياف والسكريات المعقدة مثل "الرافينوز"، والتي قد تسبب الغازات والانتفاخ، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو حساسية الجهاز الهضمي.

ويمكن تقليل هذا التأثير عن طريق اتباع ما يلي:

نقع البقوليات قبل الطهي لعدة ساعات أو طوال الليل.

طهيها جيدًا لتسهيل عملية الهضم.

تناولها بكميات معتدلة وزيادة استهلاكها تدريجيًا.

2. احتواؤها على مضادات المغذيات

تحتوي بعض أنواع البقوليات على مركبات مثل "حمض الفيتيك" و"الليكتينات"، التي قد تقلل من امتصاص بعض المعادن المهمة مثل الحديد، الزنك، والكالسيوم.

لكن يمكن تقليل تأثير هذه المركبات عن طريق اتباع ما يلي:

نقع البقوليات قبل الطهي.

طهيها جيدًا، حيث تعمل الحرارة على تعطيل تأثير مضادات المغذيات.

تناول مصادر فيتامين C (مثل الليمون والطماطم) مع البقوليات لتعزيز امتصاص الحديد.

3. تأثيرها على الأشخاص المصابين بحساسية البقوليات

يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه بعض أنواع البقوليات، مثل الفول (الذي قد يسبب أنيميا الفول أو الفوال)، أو فول الصويا. في هذه الحالات، يجب تجنب تناول هذه الأنواع واستشارة الطبيب في حالة ظهور أي أعراض تحسسية.

4. ارتفاع نسبة الكربوهيدرات في بعض الأنواع

على الرغم من أن البقوليات مفيدة لمصابي السكري بسبب احتوائها على الألياف، إلا أن بعض الأنواع، مثل الفاصولياء والعدس، تحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات، والتي قد تؤثر على مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها بكميات كبيرة دون ضبط الحصة الغذائية.

5. تأثيرها على مرضى النقرس

تحتوي بعض البقوليات على مركبات البيورين، التي قد ترفع مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يزيد من خطر نوبات النقرس لدى الأشخاص المصابين به. لذلك، يُفضل لمرضى النقرس تناولها باعتدال واستشارة الطبيب بشأن الكميات المناسبة.

وأخيرًا تلفت الدكتورة مروة، إلى ان البقوليات من الأطعمة الهامة لصحة الجسم، فهي غذاء صحي ومفيد عند تناولها بشكل متوازن، لكنها قد تسبب بعض المشاكل للأشخاص الذين يعانون من حساسية، أو اضطرابات هضمية، أو أمراض معينة مثل النقرس.

ويمكن تقليل أي آثار جانبية من خلال طرق التحضير المناسبة مثل النقع والطهي الجيد، مع مراعاة الكمية المستهلكة حسب احتياجات الجسم والحالة الصحية لكل فرد.

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