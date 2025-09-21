الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يفحص فيديو التعدي على ممرضة وإصابتها بجرح ذبحي وسرقة هاتفها بالمنوفية

لحظة التعدي على ممرضة
لحظة التعدي على ممرضة والأمن يفحص، فيتو

تفحص أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد لحظة التعدي على ممرضة بجرح قطعي بالرقبة وسرقة هاتفها من قبل مرافق لأحد المرضى بأحد مستشفيات السادات بمحافظة المنوفية، والتأكد من مدى صحته.

 

ونشر أحد الأشخاص مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، زعم فيه قيام أحد الأشخاص بالتعدي على ممرضة وإصابتها وسرقة هاتفها داخل أحد المستشفيات في منطقة السادات بمحافظة المنوفية.


وقال صاحب المنشور إنه “في تمام الساعة الـ 10مساءً، تم الاعتداء على الممرضه فرح عبد الناصر مبارك، بواسطة شخص مرافق لحالة محتجزة بقسم الداخلي يدعى “محمد. س. خ”، وسرقة هاتفها المحمول بالإكراه”.

وأضاف، “تم إصابة الممرضة بجرح قطعي بالرقبة والاعتداء عليها بالصوت والصورة أمام الجميع، وسرقة هاتفها المحمول”.

القبض على سائق سيارة نقل بتهمة اختطاف شخص وحبسه بصندوق السيارة

عصابة "الست غالية" للموبايلات، ضحايا يروون تفاصيل عملية النصب عليهم في 100 مليون جنيه

من دمغها إلى صهرها، اعترافات المتهمين الثالث والرابع في قضية "إسورة المتحف المصري"

القبض على المتهم بذبح جاره غدرا في الكوم الأخضر

قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الملكية

النيابة العامة تعاين عقار باب الشعرية المنهار (صور)

أب يسلم نجله للشرطة بعد اتهامه بالتسبب في وفاة سيدة مسنة بدار السلام

فحص فيديو تعدي سائق توك توك على المارة أمام مدرسة بنات في الهرم

نقل مصابي حادث التصادم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي إلى المستشفى وإعادة حركة المرور أمام السيارات

كلب مسعور يعقر 16 طفلا بالعمرانية ونقلهم إلى المستشفى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوزارة الداخلية السادات فيسبوك

الأكثر قراءة

فالنسيا يفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في الدوري الإسباني

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

خبير عسكري: تحركات مصر الحاسمة تقذف الرعب داخل إسرائيل (فيديو)

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

فولهام يهزم برينتفورد 3-1 في الدوري الإنجليزي

قبل ساعات من بدء فصل الخريف، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد

ردا على "فيتو"، رئيس جامعة حلوان يكشف الوضع المادي للجامعة وحقيقة إنشاء فرع دولي خارج مصر

مدرب إشبيلية السابق يصدم محمد صلاح بشأن حصد الكرة الذهبية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بتحقيق الثراء والاستقرار

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ، تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads