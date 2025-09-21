الأمن يفحص فيديو التعدي على ممرضة وإصابتها بجرح ذبحي وسرقة هاتفها بالمنوفية

تفحص أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد لحظة التعدي على ممرضة بجرح قطعي بالرقبة وسرقة هاتفها من قبل مرافق لأحد المرضى بأحد مستشفيات السادات بمحافظة المنوفية، والتأكد من مدى صحته.

ونشر أحد الأشخاص مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، زعم فيه قيام أحد الأشخاص بالتعدي على ممرضة وإصابتها وسرقة هاتفها داخل أحد المستشفيات في منطقة السادات بمحافظة المنوفية.



وقال صاحب المنشور إنه “في تمام الساعة الـ 10مساءً، تم الاعتداء على الممرضه فرح عبد الناصر مبارك، بواسطة شخص مرافق لحالة محتجزة بقسم الداخلي يدعى “محمد. س. خ”، وسرقة هاتفها المحمول بالإكراه”.

وأضاف، “تم إصابة الممرضة بجرح قطعي بالرقبة والاعتداء عليها بالصوت والصورة أمام الجميع، وسرقة هاتفها المحمول”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.