خبير يكشف مدى قانونية إعادة تشريح جثمان إبراهيم شيكا

قال المحامي هيثم بسام، الخبير القانوني، إن التيك توكر مروة يسري الشهيرة بـ«ابنة مبارك» أثارت قضية رأي عام، رغم صدور حكم قضائي ضدها، منتقدًا انجراف بعض المحامين وراء القضايا المثيرة للجدل فقط من أجل الظهور الإعلامي.

نصائح قانونية مضللة على السوشيال ميديا

وأضاف، أن بعض المحامين يظهرون على منصات مثل "تيك توك" لتقديم نصائح قانونية خاطئة بغرض الشهرة، مشيرًا إلى واقعة أحد المحامين الذي طالب بإعادة تشريح جثة إبراهيم شيكا، رغم أن النيابة لم تبدأ بعد تحقيقاتها. واعتبر ذلك "تجاوزًا" على سلطة النيابة العامة ومحاولة للتأثير على الرأي العام.

هيثم بسام: تسجيلات وفاء عامر وأم مكة "موثوقة".. والقضية أصبحت شأنًا عامًا



ودافع خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حكايات لبكرة” الذي تقدمه ماهيتاب حسيب بقناة “الشمس” عن نشره تسجيلات صوتية زعم أنها تخص الفنانة وفاء عامر والتيك توكر "أم مكة"، مؤكدًا، أن لديه يقينًا كاملًا بصحتها. وقال: "أنا محامٍ قديم، ولا يمكن أن أنسب تصريحًا مثل هذا لفنانة كبيرة دون أن أكون متأكدًا".

لماذا ظهرت التسجيلات الآن؟

أوضح بسام أن التسجيلات لم تصله إلا مؤخرًا، لكنه قرر نشرها بعد ظهور المذيعة علا شوشة في بث مباشر من قاعة المحكمة، معتبرًا أن الحقيقة الكاملة لم تُكشف بعد.

ليست من وفاء عامر مباشرة

وأشار إلى أن التسجيلات ليست من الفنانة وفاء عامر نفسها، بل من مصدر آخر، لكنه اعتبر أن الخلاف بين علا شوشة وأم مكة أصبح قضية رأي عام، وبالتالي من حقه كخبير قانوني أن يوضح الحقائق للجمهور.

القضاء هو الفيصل

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القضية لم تعد بحاجة إلى إثارة جديدة، خصوصًا وأن وفاء عامر نفسها أكدت أن الحسم سيكون عبر القضاء.

