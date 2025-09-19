السبت 20 سبتمبر 2025
أب يسلم نجله للشرطة بعد اتهامه بالتسبب في وفاة سيدة مسنة بدار السلام

أب يسلم نجله لقسم
أب يسلم نجله لقسم شرطة دار السلام، فيتو

سلّم أب نجله القاصر لـ قـسم شرطة دار السلام، على خلفية اتهام أسرة سيدة مسنّة له بالتسبب في وفاتها، بعدما زُعم أنه دفعها فسقطت على الأرض وفارقت الحياة في الحال.

وفي ضوء تلك الاتهامات، قررت النيابة العامة إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية في الواقعة.

ومن جانبه، نفى والد الطفل التهمة المنسوبة إلى نجله، مؤكدًا براءته، مشيرًا إلى أن السيدة المتوفاة كانت تعاني من مرض في القلب، وكان من المقرر أن تُجري عملية جراحية خلال أيام.

وأوضح الأب أن بداية الواقعة تعود إلى مشادة كلامية نشبت بين نجله وإحدى السيدات من أقارب المتوفاة، وتحمل الجنسية السودانية، وذلك بسبب ورقة بونبوني ألقاها الطفل في الشارع، فظنت السيدة أنه ألقاها عليها عمدًا. 

وأضاف أن الطفل قدّم لها اعتذاره على الفور، إلا أن الأمور تطورت بشكل غير متوقع، حين تدخلت إحدى صديقات السيدة، دون أن تشهد بداية الواقعة، واعتدت بالضرب على الطفل.

وتابع الأب أن السيدة المسنة سقطت بعد تلك المشادة مغشيًا عليها، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة لاحقًا، فيما اتهمت أسرتها الطفل بأنه السبب في وفاتها.

واختتم الأب حديثه مؤكدًا ثقته في براءة نجله، قائلًا: "أنا واثق أن القانون سيظهر الحقيقة ويبرّئ ابني، لأنه لم يرتكب أي جريمة".

 

