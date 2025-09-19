السبت 20 سبتمبر 2025
قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الملكية

الأسورة الملكية،
الأسورة الملكية، فيتو

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس المتهم الثاني في واقعة سرقة أسورة المتحف المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل المتهم الثالث والرابع مع استمرار حبس المتهمة الأولى 15 يومًا.

 
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت يوم 13 من الشهر الجاري بلاغًا من وكيل المتحف المصري، وأخصائي ترميم بالمتحف، لاكتشافهما اختفاء سوار ذهبي يعود للعصر المتأخر، من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.

وأسفرت التحريات، عن أن مرتكبة واقعة سرقة الأسورة الذهبية، هي أخصائية ترميم بالمتحف المصري، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجاري خلال أدائها عملها بالمتحف بأسلوب المغافلة، وتواصلها مع أحد التجار من معارفها صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة، الذي باعها لـ مالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل مبلغ 180 ألف جنيه، وبيع الأخير الأسورة لـ عامل بمسبك ذهب مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، إذ صهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الأسورة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

