القبض على المتهم بذبح جاره غدرا في الكوم الأخضر

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على عاطل وشهرته “أبو أتاتة” متهم بذبح جاره شاب بسلاح أبيض بمنطقة الكوم الأخضر في دائرة قسم الهرم، أمام أعين المارة بالشارع، في غضون ساعات من ارتكابه الواقعة، في شارع ترسا.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه استدرج المجني عليه بحيلة توصيله على توك توك إلى أحد المستشفيات بدعوى شعوره بوعكة صحية، لكنه كان يُخطط لتنفيذ جريمته منذ البداية.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة اقتراب المتهم وشهرته “أبو أتاتة” من الضحية وهو يضع يده على كتفه، ثم استل سلاح أبيض -سكين- وباغته بجرح غائر في الرقبة أدى إلى سقوطه غارقًا في دمائه.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

