نقل مصابي حادث التصادم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي إلى المستشفى وإعادة حركة المرور أمام السيارات

تمكنت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة من رفع حطام حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على أحد الطرق أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر، عبر أوناش الإدارة والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث الذي نتج عنه إصابة قائد السيارة ومرافقوه، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقام رجال المرور بتسيير الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث في تعطيل الحركة المرورية أمام قائدي السيارات.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ المقدم وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

