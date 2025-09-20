عصابة "الست غالية" للموبايلات، ضحايا يروون تفاصيل عملية النصب عليهم في 100 مليون جنيه

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لضبط باقي المتهمين بالنصب على ما يقرب من 20 شخصًا بـ100 مليون جنيه تحت مسمى توظيف الأموال بشركة تحمل اسم الست غالية.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على متهمين اثنين بينما المتهم الرئيسي وزوجته هاربان وتم إعداد فريق بحث لجمع التحريات لضبطتهم.

وخلال السطور التالية نسرد أقوال أحد الضحايا واعترافات المتهم الثاني والثالث.

أقوال أحد الضحايا

س: ما تفصيلات شكواك؟

ج: اللي حصل سنة 2021 أنا أعرف واحد صاحبي أنا وأخويا اسمه معاذ رخا قالنا إن ابن عمه عبدالله رخا شغال في الموبايلات وإن في ناس كثير مشغلة فلوسها معاه والمكسب بيكون حوالي من 10% كل شهرين وبيزيد، وبعدها بابا وماما اتعرفوا على عبدالله عن طريق أخويا وادولوه فلوس عشان يشغلها معاه، وهو كان منتظم مع بابا وماما وكانوا بيشكروا فيه جدا، واعتبرنا عبدالله واحد مننا، وخلال 4 سنين خد مننا 2 مليون و89 ألف جنيه، كل شوية عبدالله يكلمني يقولي الشغل تمام وبعدها يقولي هنوقف شغل، وفضلت أكلمه مفيش رد واتبقى ليا بالارباح 2 مليون

280 ألف جنيه وطالبته بالفلوس مبيردش يعني جاب بـ 2 مليون جنيه تليفونات وخلع.

س: ما صلتك بباقي الشاكين؟

ج: دول أصدقائي وعلاء يبقى أبويا وحنان تبقى امي وساهر يبقى أخويا.

س: ومتى نمى إلي علمك يكون إنه يوجد مبلغين آخرين؟

ج علشان في ناس أصحابي النصب عليها زيي وكذا حد من خلال السوشيال ميديا.

س: هل تحققت من نشاط المشكو في حقهم؟

ج: أنا كنت بشوف الموبايلات بكراتينها في شنطة العربية وفي العربية بتاعته.



اعترافات المتهمين الرابع والخامس

س: ما اسمك؟

ج: عادل م. خ من دمنهور.

س: ما قولك في ما هو منسوب إليك من أنك متهم بتلقي الأموال من المجني عليهم كل من: (1) علاء فؤاد محمد البحيري، (2) فاروق إيهاب محمود سلام، (3) أحمد جابر كمال رحومة، (4) يوسف محمد حسن، (5) باسل علاء فؤاد البحيري، (6) جابر كمال محمود رحومة، (7) حنان محمد حرب ربيع إبراهيم حماد، (8) ساهر علاء فؤاد البحيري، بقصد استثمارها وتوظيفها دون تصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية وبغير طريق إحدى شركات المساهمة المصرح لها بتلقي الأموال واستثمارها؟

ج: الكلام دا محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالامتناع عن رد أصول المبالغ التي تحصلت عليها من المجني عليهم بقصد استثمارها وتوظيفها؟

ج: الكلام دا محصلش، وإحنا ملناش علاقة بالفلوس اللي أخذها عبدالله منهم.



س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم المذكورين، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنت بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية المبيّنة وصفًا وقيمة بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: الكلام دا محصلش.

س: ما الذي حدث إذن؟ وما هي أوجه دفاعك؟

ج: اللي حصل إننا عرفنا إن في شكوى في النيابة، وإن النيابة طالبة حضورنا في التحقيقات، أول ما عرفنا جينا فورًا، علشان إحنا ملناش علاقة بالفلوس اللي مع عبدالله والتعاملات اللي بينه وبين الناس، عمرنا ما حضرنا أي تعاملات لعبدالله في الفلوس مع أي حد، إحنا زي باقي الناس، إدينا عبدالله (أنا وزوجتي وابني) فلوس يشغلها معاه، وهو كان بيدينا أرباح منها، لكن بعدين أخذ الفلوس دي واختفى منعرفش عنه أي حاجة.

وعبدالله رضا متجوز بنتي، ومن حوالي أسبوع جات لنا الأستاذة/ حنان محمد حرب وجوزها الأستاذ/ علاء البحيري وقالوا: "عايزين ندي عبد الله، ده أنا ومراتي وابني لينا فلوس عند عبد الله، وبعد كده نزلوا تحت في الشارع وشتمونا وشهّروا بينا، وكمان شتمونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنتي/ سلمى عادل راحت القسم وقدمت محضر بالشتايم والحاجات اللي اتنشرت على النت.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: أنا عرفت بالشكوى دي من حوالي أسبوع، وعرفت إمبارح إن النيابة فتحت فيها تحقيق، وإن النيابة طلباني، فجيت على طول النهارده.

س: ما علاقتك بكل من: (1) عبدالله مسعود غريب رخا، (2) ندى عادل مصطفى خليل الكتامي، (3) عبدالرحمن عادل مصطفى خليل، (4) عصام مسعود غريب رخا؟

ج: عبدالله يبقى جوز بنتي، وعصام أخو جوز بنتي، وندى وعبدالرحمن أولادي.

س: هل من ثمة خلافات بينك وبين سالفي الذكر؟

ج: لا، ما فيش أي خلافات بينا.

س: وما قولك فيما أقره المجني عليهم سالفي الذكر من تلقيك مبالغ مالية بغرض استثمارها في تجارة الهواتف المحمولة وكذا في مجال الحبوب الغذائية بشركة "الست الغالية" وامتنعت عن رد تلك المبالغ المالية؟

ج: الكلام دا محصلش.



وبما تعلل بما قرره سالفو الذكر في شكواهم (تلوناه عليك)؟

ج: علشان عارفين إن عبدالله جوز بنتي وزي ابني، وكانوا دايمًا بيشوفوه بيوديني المستشفى ويجبني.



س: وما طبيعة العلاقة التجارية التي تجمعك بالمشكو في حقهم: عبدالله مسعود غريب رخا، ندى عادل مصطفى خليل الكتامي، عبدالرحمن عادل مصطفى خليل، عصام مسعود غريب رخا؟

ج: ما فيش أي علاقة تجارية بيني وبين عبدالله، ومعرفش أي حاجة عن شغله، هو جوز بنتي بس، وندى بنتي وعبدالرحمن ابني مالهمش أي علاقة تجارية بعبدالله وما فيش برضه أي علاقة تجارية بيني وبين عصام.

س: ما علاقتك بكل من: علاء فؤاد محمد البحيري، فاروق إيهاب محمود سلام، أحمد جابر كمال رحومة، يوسف محمد حسن، باسل علاء فؤاد البحيري، جابر كمال محمود رحومة، حنان محمد حرب ربيع إبراهيم حماد، ساهر علاء فؤاد البحيري؟ وهل من ثمة خلافات سابقة فيما بينكم؟

ج: أنا معرفهمش قبل كده، وماليش أي علاقة بيهم أو تعامل معاهم، ومافيش أي خلافات بيني وبينهم.

س: ما قولك فيما شهد به سالفو الذكر بتحقيقات النيابة العامة (تلوناه عليك)؟

ج: أنا معرفش عن العلاقة بينهم وبين عبدالله وندى بنتي حاجة، ومعرفش حاجة عن طبيعة شغلهم، وكلامهم دا بيأكد صحة كلامي، وأنا معرفش عبدالله فين دلوقتي غير إنه سافر برا مصر هو وندى بنتي وحفيدتي، ومعرفش مكانهم بالظبط.

س: هل تم ضبطك في قضايا مماثلة من قبل؟

ج: لا.

س: هل لديك سوابق؟

ج: لا.

اعترافات المتهم الخامس في التحقيقات

س: ما اسمك؟

ج: عبد الرحمن ع. م، أعمل مندوب مواد غذائية بشركة عبور لاند.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بتلقي الأموال من المجني عليهم كل من: (1) علاء فؤاد محمد البحيري، (2) فاروق إيهاب محمود سلام، (3) أحمد جابر كمال رحومة، (4) يوسف محمد حسن، (5) باسل علاء فؤاد البحيري، (6) جابر كمال محمود رحومة، (7) حنان محمد حرب ربيع إبراهيم حماد، (8) ساهر علاء فؤاد البحيري، بقصد استثمارها وتوظيفها دون تصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية وبغير طريق إحدى شركات المساهمة المصرح لها؟

ج: الكلام دا محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالامتناع عن رد أصول المبالغ التي تحصلت عليها من المجني عليهم بقصد استثمارها وتوظيفها؟

ج: الكلام دا محصلش، وإحنا ملناش علاقة بالفلوس اللي أخذها عبدالله منهم.



س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم المذكورين، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنت بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية المبيّنة وصفًا وقيمة بالأوراق على النحو المبين بالتحقيق؟

ج: الكلام دا محصلش.

س: ما الذي حدث إذن؟ وما هي أوجه دفاعك؟

ج: اللي حصل إن يوم 2025/8/14 جالي تليفون حوالي الساعة 11:45 مساءً من حد من المباحث، وقال لي: "إحنا عاوزينك في المباحث" قولتلهم: "لما أخلص شغل هاجي عليكم" بالفعل رحت المباحث، وهناك قالولي إني مطلوب بكرة في النيابة، وأنا جيت النيابة النهاردا علشان هما قالولي إن في ناس عاملين شكوى ضدي أنا ووالدي، ووالدي جه معايا.

وأنا عايز أقول إن مالناش علاقة لا أنا ولا والدي بشغل عبدالله كل اللي نعرفه إنه كان شغال في تجارة الموبايلات، وكان واخد مني ومن والدي ومن زوجتي فلوس يشغلها معاه زي باقي الناس اللي اشتكوا، وعبدالله رخا وأختي ندى اختفوا من مكانهم، وبعد كده عرفت إنهم سافروا بره مصر.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: أنا عرفت بالشكوى دي من حوالي أسبوع، وعرفت إمبارح إن النيابة فتحت فيها تحقيق، وإن النيابة طلباني، فجيت على طول النهاردا.

س: ما علاقتك بكل من: عبدالله مسعود غريب رخا، ندى عادل مصطفى خليل الكتامي، عادل مصطفى خليل الكتامي، عصام مسعود غريب رخا؟

ج: عبدالله يبقى جوز أختي، وندى تبقى أختي، وعادل يبقى ولدي، وعصام يبقى أخو جوز أختي.

س: هل من ثمة خلافات بينك وبين سالفي الذكر؟

ج: لا، مافيش أي خلافات بينا.

س: وما قولك فيما أقره المجني عليهم سالفو الذكر بمحضر جمع الاستدلالات من تلقيك مبالغ مالية بغرض استثمارها في تجارة الهواتف المحمولة وكذا في مجال الحبوب الغذائية بشركة "الست الغالية"، وامتنعت عن رد تلك المبالغ المالية؟

ج: الكلام دا محصلش.

س: وبم تعلل ما أقره سالفو الذكر في شكواهم (تلوناه عليك)؟

ج: علشان عارفين إن عبدالله جوز أختي، وهما مش عارفين يوصلوا له.

س: وما طبيعة العلاقة التجارية التي تجمعك بالمشكو في حقهم: عبدالله مسعود غريب رخا، ندى عادل مصطفى خليل الكتامي، عادل مصطفى خليل الكتامي، عصام مسعود غريب رخا؟

ج: م فيش أي علاقة تجارية بيني وبين عبدالله، ومعرفش أي حاجة عن شغله، هو جوز أختي بس، وندى أختي، وعادل والدي، ومافيش أي علاقة تجارية بينهم وبين عبدالله، ومافيش برضه أي علاقة تجارية بيني وبين عصام

.

ما علاقتك بكل من: علاء فؤاد محمد البحيري، فاروق إيهاب محمود سلام، أحمد جابر كمال رحومة، يوسف محمد حسن، باسل علاء فؤاد البحيري، جابر كمال محمود رحومة، حنان محمد حرب ربيع إبراهيم حماد، ساهر علاء فؤاد البحيري؟ وهل من ثمة خلافات سابقة فيما بينكم؟

ج: لا، معرفهمش قبل كده، وماليش أي علاقة بيهم أو تعامل معاهم، ومافيش أي خلافات بيني وبينهم.

س: ما قولك فيما شهد به سالفو الذكر بتحقيقات النيابة العامة (تلوناه عليك)؟

ج: دا بيأكد كلامي، إن أنا ماليش أي علاقة بموضوع الفلوس اللي دفعوها لعبدالله زوج أختي، وأنا معرفش حاجة ولا أخدت حاجة منهم، ومافيش حد فيهم اتهمني بحاجة.

س: هل تم ضبطك في قضايا مماثلة من قبل؟

ج: لا.

س: هل لديك سوابق؟

ج: لا.

اعترافات المتهم الخامس في التحقيقات

س: ما اسمك؟

ج: عبد الرحمن ع. م، أعمل مندوب مواد غذائية بشركة عبور لاند.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بتلقي الأموال من المجني عليهم كل من: (1) علاء فؤاد محمد البحيري، (2) فاروق إيهاب محمود سلام، (3) أحمد جابر كمال رحومة، (4) يوسف محمد حسن، (5) باسل علاء فؤاد البحيري، (6) جابر كمال محمود رحومة، (7) حنان محمد حرب ربيع إبراهيم حماد، (8) ساهر علاء فؤاد البحيري، بقصد استثمارها وتوظيفها دون تصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية وبغير طريق إحدى شركات المساهمة المصرح لها بتلقي الأموال واستثمارها؟

ج: الكلام دا محصلش.

س: أنت متهم بالامتناع عن رد أصول المبالغ التي تحصلت عليها من المجني عليهم بقصد استثمارها وتوظيفها؟

ج: الكلام دا محصلش، وإحنا ملناش علاقة بالفلوس اللي أخذها عبدالله منهم.

س: أنت متهم بالاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم المذكورين، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنت بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: الكلام دا محصلش.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.