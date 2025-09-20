السبت 20 سبتمبر 2025
حوادث

من دمغها إلى صهرها، اعترافات المتهمين الثالث والرابع في قضية "إسورة المتحف المصري"

اعترافات المتهمين
اعترافات المتهمين بقضية سرقة الإسورة الملكية، فيتو

ما زالت قضية سرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري المعروفة إعلاميًّا بـأسورة المتحف المصري تشغل رواد السوشيال ميديا، خاصة بعد إخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع وحبس المتهم الثاني 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبس المتهم الأولى 15 يومًا في قضية سرقة الإسورة الملكية من المتحف المصري.

وترصد فيتو اعترافات المتهمين الثالث والرابع في التحقيقات.

 

نص اعترافات المتهم الثالث

أدلى المتهم الثالث في قضية سرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري، المدعو محمود.إ.ع، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، كاشفًا عن دوره في عملية بيع الأسورة التي تبين لاحقًا أنها أثرية ذات قيمة تاريخية.

وقال المتهم إنه تلقى عرضًا من شخص يُدعى فهيم جيران، أحد معارفه من منطقة السيدة زينب، لشراء الأسورة التي كانت غير مدموغة في ذلك الوقت.

وأوضح أنه حدَّد سعرها بمبلغ 177 ألف جنيه، اعتمادًا على وزنها البالغ 37.25 جرامًا، وسعر جرام الذهب وقتها الذي بلغ 4800 جنيه.

وأضاف أنه توجه بعد ذلك إلى محل متخصص في دمغ الذهب يديره شخصان يُدعيان وائل وإبراهيم، حيث تم خدش الأسورة وفحصها بجهاز لتحديد درجة نقاء المعدن، وتبيّن أنها من عيار 23، ليتم دمغها رسميًا مقابل 30 جنيهًا، مع حصوله على شهادة تُثبت ذلك.

وأشار المتهم إلى أن العاملين بدمغ الذهب يجمعون الأجزاء المخدوشة من القطع الذهبية حتى تصل إلى نصف كيلو، ثم يتم صهرها لاحقًا.

وأوضح أنه بعد الحصول على شهادة الدمغ، توجه إلى محل لشراء الذهب المستعمل يملكه شخص يُدعى أيمن، حيث تم شراء الأسورة مقابل 194 ألف جنيه، ثم قام الأخير بتسليمها للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل، ويدعى محمد جمال، وهو المتهم الرابع في القضية.

وبين المتهم أنه عقب تسلم المبلغ، قام بتحويل 3000 جنيه للمتهم الثاني "فهيم" عبر تطبيق "إنستا"، كنوع من المجاملة، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية، ولا تربطه أي علاقة بالمتهمة الأولى في القضية.

واختتم أقواله قائلًا: “جالي واحد اسمه فهيم جيران من منطقتي في السيدة زينب، وعرض عليَّ شراء الأسورة اللي كانت غير مدموغة. حدَّدت سعرها بـ177 ألف جنيه على أساس وزنها 37 جرامًا وربع، وسعر الجرام وقتها 4800 جنيه”.
 

نص اعترافات المتهم الرابع

كما أدلى المتهم الرابع محمد جمال باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، كاشفًا عن دوره في التعامل مع القطعة الذهبية داخل محل الذهب.

وأكد المتهم أنه استلم قطعة الذهب من المتهم الثالث أيمن.ع داخل المحل، بغرض فحصها والتأكد من خلوها من الشوائب.

وأوضح أنه قام بقص جزء صغير منها للتأكد من عدم احتوائها على معدن النحاس، ثم عرضها للنار لفترة وجيزة للتأكد من درجة نقائها، قبل أن يلقيها في الإناء المخصص لتجميع الذهب المكسور داخل المحل.

وأضاف المتهم أنه بعد مرور 3 أيام، وبعد تجميع كمية كافية من الذهب المكسور، تم نقلها إلى محل مجاور متخصص في صهر الذهب، حيث تم صهر القطع –ومن بينها الأسورة الأثرية– وتحويلها إلى سبيكة، مقابل أجر يحصل عليه محل الصهر.

وأشار إلى أن السبائك الناتجة يتم بيعها لاحقًا إلى تجار الذهب بهدف إعادة تصنيعها.

واختتم المتهم الرابع أقواله مؤكدًا أنه لم يكن على علم بقيمة الأسورة الأثرية، ولا تربطه أي صلة بالمتهمة الأولى في القضية.

القبض على المتهم بذبح جاره غدرا في الكوم الأخضر

قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الملكية

النيابة العامة تعاين عقار باب الشعرية المنهار (صور)

أب يسلم نجله للشرطة بعد اتهامه بالتسبب في وفاة سيدة مسنة بدار السلام

فحص فيديو تعدي سائق توك توك على المارة أمام مدرسة بنات في الهرم

نقل مصابي حادث التصادم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي إلى المستشفى وإعادة حركة المرور أمام السيارات

كلب مسعور يعقر 16 طفلا بالعمرانية ونقلهم إلى المستشفى

شلل مروري أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر بعد اصطدام سيارة بعمود إنارة

بلاغ ومكالمة، لغز وفاة سائق النقل الذكي بأحد شوارع مدينة نصر

25 سبتمبر أولى جلسات المتهمين بالتعدي على محامية بالمقطم

فيتو المتحف المصري قضية اسورة المتحف المصري سرقة الاسورة الملكية

الجريدة الرسمية
