النيابة العامة تعاين عقار باب الشعرية المنهار (صور)

يعاين فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي موقع عقار باب الشعرية المنهار، والذي يتكون من 5 طوابق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتأتي هذه المعاينة في إطار جهود النيابة لكشف ملابسات سقوط العقار والوقوف على أسباب الحادث.



وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بحدوث انهيار جزئي لعقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث.

وقررت الأجهزة التنفيذية إخلاء العقار من السكان البالغ عددهم 11 أسرة بشكل احترازي، مع تكليف لجنة هندسية لمعاينة الحالة الإنشائية واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

كما تم التنبيه على مسؤولي الحي بسرعة تنفيذ أعمال التدعيم والصلبات اللازمة لتأمين المارة والعقارات المجاورة، لحين صدور تقرير اللجنة الهندسية.

