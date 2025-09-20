الأحد 21 سبتمبر 2025
القبض على سائق سيارة نقل بتهمة اختطاف شخص وحبسه بصندوق السيارة

ضبط سائق سيارة نقل
ضبط سائق سيارة نقل خطف شخص بالطريق الصحراوي،فيتو

ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق سيارة نقل متهم باختطاف شخص ووضعه في صندوق مغلق  بالسيارة بالطريق الصحراوي  وذلك عقب أن تمكن سائق سيارة أخري من مطاردته وإيقافه فور اشتباهه في وجود شخص مختطف بالصندوق.

الواقعة وثقها مقطع فيديو متداول على تيك توك، يتضمن مطاردة سائق سيارة لآخر يستقل سيارة نقل بها صندوق خلفي مغلق ومقيد بها شخص يشتبه كونه مختطفا.

وتم رصد الفيديو من قبل قوات الأمن وضبط المتهم  وتحرر محضر  بالواقعة وجار إحالته لجهات التحقيق.
 

عصابة "الست غالية" للموبايلات، ضحايا يروون تفاصيل عملية النصب عليهم في 100 مليون جنيه

من دمغها إلى صهرها، اعترافات المتهمين الثالث والرابع في قضية "إسورة المتحف المصري"

القبض على المتهم بذبح جاره غدرا في الكوم الأخضر

قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الملكية

النيابة العامة تعاين عقار باب الشعرية المنهار (صور)

أب يسلم نجله للشرطة بعد اتهامه بالتسبب في وفاة سيدة مسنة بدار السلام

فحص فيديو تعدي سائق توك توك على المارة أمام مدرسة بنات في الهرم

نقل مصابي حادث التصادم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي إلى المستشفى وإعادة حركة المرور أمام السيارات

كلب مسعور يعقر 16 طفلا بالعمرانية ونقلهم إلى المستشفى

شلل مروري أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر بعد اصطدام سيارة بعمود إنارة

أجهزة الأمن بالطريق الصحراوي الفيديو

