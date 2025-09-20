القبض على سائق سيارة نقل بتهمة اختطاف شخص وحبسه بصندوق السيارة

ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق سيارة نقل متهم باختطاف شخص ووضعه في صندوق مغلق بالسيارة بالطريق الصحراوي وذلك عقب أن تمكن سائق سيارة أخري من مطاردته وإيقافه فور اشتباهه في وجود شخص مختطف بالصندوق.

الواقعة وثقها مقطع فيديو متداول على تيك توك، يتضمن مطاردة سائق سيارة لآخر يستقل سيارة نقل بها صندوق خلفي مغلق ومقيد بها شخص يشتبه كونه مختطفا.

وتم رصد الفيديو من قبل قوات الأمن وضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته لجهات التحقيق.



