فحص فيديو تعدي سائق توك توك على المارة أمام مدرسة بنات في الهرم

تواصل أجهزة الأمن جهودها في كشف ملابسات واقعة قيام سائق توك توك بالوقوف أمام مدرسة إعدادية للبنات، ويقوم بترهيب المارة في منطقة الهرم بالجيزة، من خلال فريق بحث يعمل بفحص الفيديو الذي تم تداوله على السوشيال ميديا وجمع التحريات حول الواقعة وتحديد هوية المتهم لضبطه.

وأثار فيديو الواقعة، الذي وثقته إحدى السيدات، حالة كبيرة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة القبض على المتهم والتحقيق معه بشأن الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

