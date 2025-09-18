أخبار مصر: اعترافات مثيرة لداهس المسن بسيارة دبلوماسية، سيناريو تنازل الخطيب عن صلاحياته، الذهب يتهاوى وارتفاع سعر الجبن

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

اليوم، إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر 2025

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر 2025، وتستعد جامعة الأزهر لعقد مؤتمر اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، وذلك لإعلان نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات الجامعة للعام الدراسي 2025-2026.

كنت باخد لفة بالعربية من ورا بابا، اعترافات المتهم بدهس مسن بسيارة دبلوماسية في المهندسين

اعترف طالب ثانوي متهم بدهس مسن حال استقلاله سيارة دبلوماسية في شارع عرابي بمنطقة العجوزة، في القضية التي حملت رقم 1932 لسنة 2025 جنح الطفل.

أول سيناتور أمريكي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

اتهم السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ليصبح أول عضو حالي في مجلس الشيوخ الأمريكي يدلي بمثل هذا التصريح، بحسب ما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنَّ الوزارة تدرك جيدًا مشكلة نقص الكوادر الطبية، خاصة الأطباء.

عودة ياسين منصور وتنازل الخطيب عن صلاحياته، ميدو يكشف خطة الهيكلة المنتظرة داخل الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، عن مفاجأة مدوية تخص الهيكلة الرياضية المنتظر للنادي الأهلي.

حسناء في الفخ، انفجار عنيف يباغت مجندة إسرائيلية أثناء بث مباشر في خان يونس (فيديو)

تفاجأت مجندة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال بث مباشر بانفجار عنيف أثناء قيامها بجولة ميدانية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

انخفاض كبير، أسعار الذهب اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

ننشر أسعار الذهب مع مستهل تعاملات اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 في الصاغة؛ وذلك عقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

باستثناء الرومي والشيدر، قفزات جديدة في أسعار الجبن الأبيض قرب افتتاح المدارس

واصلت أسعار الجبن الأبيض بأنواعه الارتفاع الذي بدأته في بداية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع بدء العام الدراسي في المدارس الدولية، ومع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والخاصة يوم السبت 20 سبتمبر الجاري.

عاد بعد 25 عاما، مورينيو يوافق رسميا على تدريب بنفيكا لمدة عامين

وافق البرتغالي جوزيه مورينيو، رسميًّا على قيادة نادي بنفيكا لقيادة الفريق حتى يونيو 2027، ليعود بذلك إلى النادي الذي بدأ معه مسيرته التدريبية قبل نحو 25 عامًا.

في أول ظهور بعد الضربة، قيادي في حماس يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

ظهر القيادي في حركة حماس غازي حمد، مساء الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية، ليكون بذلك أول مسؤول بارز في الحركة يظهر علنًا منذ الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري.

وزير الاتصالات: أجهزة المحمول المصرية لا تفرق عن العالمية ونبدأ في تصديرها العام المقبل

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة عملت على تشجيع صناعة أجهزة المحمول في مصر، متابعًا: "لدينا الآن 14 مصنعًا ينتج أجهزة محمول، من بينها 4 من أكبر 5 انتشارًا ورواجًا في مصر".

لميس الحديدي في برومو برنامجها الجديد: أنا لا أخاف، والإصرار سر بقائي (فيديو)

كشفت قناة النهار عن برومو برنامج الإعلامية لميس الحديدي الجديد “الصورة"، الذي ينطلق قريبًا.

إلى سوريا أو الجزائر، قاض أمريكي يأمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

أصدرت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا، الأربعاء، قرارًا يقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم قانونيًّا في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى عدم إفصاحه عن بعض المعلومات عند تقديم طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو" عن وثائق محاميه.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا نيوكاسل وبرشلونة والإسماعيلي والزمالك

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وابرزها نيوكاسل وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ترامب يصنف “أنتيفا" منظمة إرهابية كبرى، ما قصة الحركة وعلاقتها باغتيال تشارلي كيرك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تصنيف حركة “أنتيفا” ذات الميول اليسارية “منظمة إرهابية كبرى”.

وقف برنامج جيمي كيميل على "إيه بي سي" الأمريكية بسبب تشارلي كيرك

أعلنت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية، الأربعاء، أنَّها أوقفت "إلى أجل غير مسمَّى" بثَّ برنامج جيمي كيميل بعدما أثار الفكاهي الشهير غضبًا عارمًا في صفوف المحافظين بسبب اتهامه إياهم بممارسة عملية استغلال سياسي لجريمة اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

وداع بموجة "ارتفاع"، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا ليسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بعد إيقاف برنامج جيمي كيميل على ABC، ترامب يدعو NBC إلى إيقاف برنامج سيث مايرز

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناة NBC التلفزيونية إلى إيقاف برنامج الصحفي سيث مايرز كما فعلت قناة ABC مع برنامج جيمي كيميل بعد أن أثار جدلا بسبب تعليقاته حول مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.

