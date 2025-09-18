حسناء في الفخ، انفجار عنيف يباغت مجندة إسرائيلية أثناء بث مباشر في خان يونس (فيديو)
تفاجأت مجندة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال بث مباشر بانفجار عنيف أثناء قيامها بجولة ميدانية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكانت المجندة توثق جولتها من داخل عربتها العسكرية، في إحدى مناطق مدينة خان يونس، في بث مباشر، قبل أن يباغتها انفجار قوي من الخلف.
وأشارت تقارير عبرية إلى أن المجندة الإسرائيلية تدعى عيدين فيلدمان وأصيبت مع عدد من زملائها الجنود الإسرائيليين في الانفجار الذي تعرضوا له.
وكشفت منصات تابعة للمستوطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم نقل جنود إلى مستشفى "بلينسون" أصيبوا في هجوم فلسطيني في قطاع غزة.
