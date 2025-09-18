الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حسناء في الفخ، انفجار عنيف يباغت مجندة إسرائيلية أثناء بث مباشر في خان يونس (فيديو)

المجندة الإسرائيلية
المجندة الإسرائيلية عيدين فيلدمان، فيتو

تفاجأت مجندة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال بث مباشر بانفجار عنيف أثناء قيامها بجولة ميدانية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت المجندة توثق جولتها من داخل عربتها العسكرية، في إحدى مناطق مدينة خان يونس، في بث مباشر، قبل أن يباغتها انفجار قوي من الخلف.


وأشارت تقارير عبرية إلى أن المجندة الإسرائيلية تدعى عيدين فيلدمان وأصيبت مع عدد من زملائها الجنود الإسرائيليين في الانفجار الذي تعرضوا له.

وكشفت منصات تابعة للمستوطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم نقل جنود إلى مستشفى "بلينسون" أصيبوا في هجوم فلسطيني في قطاع غزة.

المجندة الإسرائيلية عيدين فيلدمان الجنود الاسرائيليين جيش الإحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس قطاع غزة مستشفى بلينسون

