عودة ياسين منصور وتنازل الخطيب عن صلاحياته، ميدو يكشف خطة الهيكلة المنتظرة داخل الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، عن مفاجأة مدوية تخص الهيكلة الرياضية المنتظر للنادي الأهلي.



وقال “ميدو”عبر قناة "النهار" أن رجل الأعمال ياسين منصور، الرئيس السابق لشركة كرة القدم بالأهلي، ابتعد عن المشهد في وقت سابق بسبب تدخلات مجلس الإدارة، لكنه عاد الآن إلى الواجهة من جديد عبر عدة تصورات مطروحة بشأن مستقبله داخل النادي، خلال اجتماع خاص مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".



عودة ياسين منصور

أحد السيناريوهات التي كشف عنها ميدو يتمثل في عودة ياسين منصور لرئاسة شركة الكرة دون أي تدخل من مجلس الإدارة.

وذكر أن جلسة جمعت أخيرًا بين ياسين منصور ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جرى فيها الحديث عن المرحلة المقبلة.

وقال منصور: "إذا عدت لرئاسة شركة الكرة فسأضع إستراتيجية واضحة لإعادة هيكلة القطاع، وسأعيّن مديرًا رياضيًّا محترفًا لإدارة كرة القدم، على أن يقتصر دور مجلس الإدارة على وضع الخطط العامة واعتماد الميزانية فقط، فيما يتولى التنفيذيون المتخصصون المهام اليومية".



وأوضح ميدو أن الاجتماع لم يسفر عن قرارات نهائية، وأن النقاش لا يزال في إطار المشاورات.



سيناريو آخر مطروح

وأضاف ميدو أن هناك تصورًا آخر قيد الدراسة، يتمثل في دخول ياسين منصور نائبًا لرئيس النادي محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة.



ويأتي ذلك بعد معاناة الأهلي من ضغوط كبيرة بعد تراجعه إلى المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط من 5 مباريات فقط، عقب تعادله الأخير أمام إنبي بنتيجة 1-1، في أسوأ بداية للفريق منذ سنوات.

