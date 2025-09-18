أول سيناتور أمريكي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

اتهم السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ليصبح أول عضو حالي في مجلس الشيوخ الأمريكي يدلي بمثل هذا التصريح، بحسب ما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.



وأشار ساندرز، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، إلى أن لجنة الخبراء المستقلة التي عيّنتها الأمم المتحدة أكدت هذا الاستنتاج، إذ توصل خبراؤها إلى أن "هناك نية واضحة لإبادة الفلسطينيين في غزة من خلال أفعال تستوفي المعايير المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".

وأضاف: "أنا أتفق مع هذا التقييم".

وأوضح السناتور أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حركة "حماس" بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، لكنه شدد على أنه "خلال العامين الماضيين، شنّت إسرائيل حربًا شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأسره".



وكانت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافي بيلاي، قد قالت سابقًا إن قادة إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرّضوا على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلًا بريًا وقصفًا عنيفًا، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية في غزة بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".

وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

