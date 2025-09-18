الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول سيناتور أمريكي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

السيناتور الأمريكي
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، فيتو

اتهم السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ليصبح أول عضو حالي في مجلس الشيوخ الأمريكي يدلي بمثل هذا التصريح، بحسب ما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.


وأشار ساندرز، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، إلى أن لجنة الخبراء المستقلة التي عيّنتها الأمم المتحدة أكدت هذا الاستنتاج، إذ توصل خبراؤها إلى أن "هناك نية واضحة لإبادة الفلسطينيين في غزة من خلال أفعال تستوفي المعايير المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية". 

وأضاف: "أنا أتفق مع هذا التقييم".

وأوضح السناتور أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حركة "حماس" بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، لكنه شدد على أنه "خلال العامين الماضيين، شنّت إسرائيل حربًا شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأسره".


وكانت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافي بيلاي، قد قالت سابقًا إن قادة إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرّضوا على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلًا بريًا وقصفًا عنيفًا، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".


وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية في غزة بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".

وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز إبادة جماعية في غزة مجلس الشيوخ الأمريكي موقع أكسيوس الأمريكي الأمم المتحدة جريمة الابادة الجماعية إسرائيل هجوم 7 أكتوبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حركة حماس وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

الأكثر قراءة

تستمر 5 ساعات، تحذير من ظاهرة مقلقلة تضرب عدة مناطق في مصر اليوم

لميس الحديدي في برومو برنامجها الجديد: أنا لا أخاف، والإصرار سر بقائي (فيديو)

11 معلومة عن منحة على المصيلحي للطلاب غير القادرين بالجامعات الأهلية

انخفاض طن النترات العادي 1020 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

حسناء في الفخ، انفجار عنيف يباغت مجندة إسرائيلية أثناء بث مباشر في خان يونس (فيديو)

باستثناء الرومي والشيدر، قفزات جديدة في أسعار الجبن الأبيض قرب افتتاح المدارس

أول سيناتور أمريكي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

خبير يكشف بالأرقام ما فعله كامل الوزير في ملف الصناعة بعد توليه الوزارة

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads