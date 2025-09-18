لميس الحديدي في برومو برنامجها الجديد: أنا لا أخاف، والإصرار سر بقائي (فيديو)

كشفت قناة النهار عن برومو برنامج الإعلامية لميس الحديدي الجديد “الصورة"، الذي ينطلق قريبًا.

ظهرت الإعلامية الكبيرة خلال البرومو وهي تتحدث عن جزء من رحلتها قائلة: أنا لا أخاف.. خلال رحلة عمرها 38 عامًا بين الصحافة والإعلام لم يكن الطريق كله مفروشًا بالورود، ولم يكن مفروشًا كله بالشوك أيضًا.

أضافت: بيقولوا عليَّ صعبة.. ساخرة.. لا يجب أن يشعر الضيف أننا أصدقاء لأننا لسنا أطباء نفسيين، وإنما صحفيين نحقق ما يقوله الضيف، ولا نقبل كل ما يقوله.

لديَّ انحيازاتي

تابعت: أنا غير حيادية على الإطلاق.. لديَّ انحيازاتي وأعلنها دائمًا.. منحازة لمهنتي وللحريات، ولوطني وبلدي، وللقضية الفلسطينية، وللأهلي طبعا.

الإصرار سر بقائي

تحدثت عن نفسها قائلة: أنا بنت أبويا.. سر بقائي هو الإصرار، لا أعد بتقديم كل الحقيقة لأن هذا وعد صعب، كل ما أعد به أن أجتهد لتقديم كل ما أقدر عليه من الحقيقة.

وتقدم الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي برنامج توك شو جديد تحت اسم “الصورة” على شاشة قناة النهار ينطلق قريبًا.

