الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لميس الحديدي في برومو برنامجها الجديد: أنا لا أخاف، والإصرار سر بقائي (فيديو)

لميس الحديدي، فيتو
لميس الحديدي، فيتو

كشفت قناة النهار عن برومو برنامج الإعلامية لميس الحديدي الجديد “الصورة"، الذي ينطلق قريبًا.

 

ظهرت الإعلامية الكبيرة خلال البرومو وهي تتحدث عن جزء من رحلتها قائلة: أنا لا أخاف.. خلال رحلة عمرها 38 عامًا بين الصحافة والإعلام لم يكن الطريق كله مفروشًا بالورود، ولم يكن مفروشًا كله بالشوك أيضًا.

أضافت: بيقولوا عليَّ صعبة.. ساخرة.. لا يجب أن يشعر الضيف أننا أصدقاء لأننا لسنا أطباء نفسيين، وإنما صحفيين نحقق ما يقوله الضيف، ولا نقبل كل ما يقوله.

 

لديَّ انحيازاتي

تابعت: أنا غير حيادية على الإطلاق.. لديَّ انحيازاتي وأعلنها دائمًا.. منحازة لمهنتي وللحريات، ولوطني وبلدي، وللقضية الفلسطينية، وللأهلي طبعا.

 

الإصرار سر بقائي

تحدثت عن نفسها قائلة: أنا بنت أبويا.. سر بقائي هو الإصرار، لا أعد بتقديم كل الحقيقة لأن هذا وعد صعب، كل ما أعد به أن أجتهد لتقديم كل ما أقدر عليه من الحقيقة.

 

وتقدم الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي برنامج توك شو جديد تحت اسم “الصورة” على شاشة قناة النهار ينطلق قريبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لميس الحديدي الاعلامية لميس الحديدي برنامج الصورة قناة النهار

مواد متعلقة

جلسة تصوير لـ لميس الحديدي على قناة النهار (فيديو)

الأكثر قراءة

تصدرت التريند بعد أنباء زواجها بشاب، ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الطلاق (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ يتقدم على تشيلسي 2-1 في الشوط الأول

في غياب رونالدو، النصر يفوز على استقلال دوشنبه بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

انخفاض طن النترات العادي 1020 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، تراجع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم

باستثناء الرومي والشيدر، قفزات جديدة في أسعار الجبن الأبيض قرب افتتاح المدارس

كنت باخد لفة بالعربية من ورا بابا، اعترافات المتهم بدهس مسن بسيارة دبلوماسية في المهندسين

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يخطف فوزا قاتلا أمام أتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads