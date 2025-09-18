وقف برنامج جيمي كيميل على "إيه بي سي" الأمريكية بسبب تشارلي كيرك

أعلنت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية، الأربعاء، أنَّها أوقفت "إلى أجل غير مسمَّى" بثَّ برنامج جيمي كيميل بعدما أثار الفكاهي الشهير غضبًا عارمًا في صفوف المحافظين بسبب اتهامه إياهم بممارسة عملية استغلال سياسي لجريمة اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

وقال متحدث باسم الشبكة التلفزيونية لوكالة "فرانس برس"، إنَّ برنامج "جيمي كيميل لايف سيتمّ إيقافه إلى أجل غير مسمى".

ويعني هذا المصطلح في القاموس التلفزيوني الأمريكي أنّ البرنامج سيتمّ استبداله أو إزالته من جدول العرض.

وكيرك الذي كان حليفًا وثيقًا للرئيس دونالد ترامب اغتيل برصاصة واحدة الأسبوع الماضي خلال مشاركته في فعالية جامعية في ولاية يوتا.

وقالت السلطات إن تايلر روبنسون (22 عامًا) أطلق من سطح مبنى مجاور رصاصة واحدة أصابت كيرك في عنقه.



وأُلقي القبض على المشتبه به الإثنين ووُجّهت إليه رسميا تهمة القتل.

ومساء الإثنين، تحدّث كيميل في افتتاحية برنامجه المسائي الشهير عن عملية الاغتيال هذه.

وقال المذيع الشهير "لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدنّي، مع بذل جماعة ماجا محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأي شيء سوى أنه واحد منهم، وبذلهم كلّ ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة".

وماجا هو الاسم المختصر لـ"فلنجعل أمريكا عظيمة مجدّدًا"، الحركة التي أطلقها ترامب في ولايته الأولى.

وأعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع أنه سيلاحق في أعقاب مقتل كيرك "حركة إرهاب محلّي" يسارية مفترضة، في خطوة تثير مخاوف كثيرين من أن تستخدم مثل هكذا حملة لإسكات المعارضة السياسية.

