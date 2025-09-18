عاد بعد 25 عاما، مورينيو يوافق رسميا على تدريب بنفيكا لمدة عامين

وافق البرتغالي جوزيه مورينيو، رسميًّا على قيادة نادي بنفيكا لقيادة الفريق حتى يونيو 2027، ليعود بذلك إلى النادي الذي بدأ معه مسيرته التدريبية قبل نحو 25 عامًا.



وجاء هذا الاتفاق بعد ساعات من إقالة المدرب برونو لاجي، عقب الخسارة المفاجئة أمام قره باغ الأذربيجاني بنتيجة 3-2 على ملعب دا لوز في دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة التي جاءت بعد تعادل محبط مع سانتا كلارا في الدوري البرتغالي.

مورينيو قد أوضح في تصريحات صحفية لدى عودته إلى لشبونة في وقت سابق: "بنفيكا تواصل معي رسميًا وسألني عن إمكانية تولي الفريق، وأبديت اهتمامي على الفور. لم أتردد عندما عُرض عليَّ الأمر".

وأضاف: "كنت في الخارج وفضلت أن أجتمع بمسؤولي النادي بعد عودتي إلى البرتغال".

اتفاق رسمي

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فقد تم التوصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين بعد موافق مورينيو.

وقال رومانو إن مورينيو وافق على تدريب بنفيكا، بعقد يمتد لعامين.

وسيتم استكمال الإجراءات الرسمية خلال الساعات الـ24 المقبلة.



يذكر أن المدرب البرتغالي المخضرم كان قد خاض تجربة قصيرة مع بنفيكا عام 2000 لم تستمر سوى ثلاثة أشهر بسبب خلافات مع الإدارة.

لكنه حقق لاحقًا مسيرة أسطورية مع بورتو، الغريم التقليدي، حين قاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2004، قبل أن يكرر الإنجاز مع إنتر ميلان في 2010.

ورغم أن آخر مشاركة لمورينيو في دوري الأبطال تعود إلى ستة مواسم مضت، فإنه حافظ على حضوره القاري عبر ألقاب أخرى، أبرزها الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي مع روما عام 2022.

