في أول ظهور بعد الضربة، قيادي في حماس يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

ظهر القيادي في حركة حماس غازي حمد، مساء الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية، ليكون بذلك أول مسؤول بارز في الحركة يظهر علنًا منذ الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري.

واتهم غازي حمد، القيادي في حركة حماس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح إسرائيل ضوءًا أخضر لاستهداف الوفد المفاوض، وذلك بعد ساعات من تسليم مقترح له عبر الوسطاء القطريين.

وأضاف أن ترامب لم يتدخل لمنع تنفيذ الهجوم على أراضي قطر، رغم كونها صديقًا وحليفًا إستراتيجيًّا للولايات المتحدة.

وخلال مقابلة مع قناة "الجزيرة"، كشف حمد للمرة الأولى عن تفاصيل دقيقة حول ما جرى داخل الاجتماع في لحظة الهجوم.

وقال حمد، وهو عضو المكتب السياسي للحركة وكان حاضرًا في الاجتماع المستهدف: "في ذلك اليوم، كنا قد بدأنا للتو دراسة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، برفقة عدد من المستشارين، حين سمعنا دوي الصواريخ".

وأضاف: "لم يمر على بدء الاجتماع أكثر من ساعة، حتى تعرض الموقع لنحو 12 صاروخًا في أقل من دقيقة".

وأشار حمد إلى أن الحاضرين، ومعظمهم من القيادات الفلسطينية، "أدركوا فورًا أن ما يحدث هو استهداف مباشر لهم".

وأكد أن سرعة رد فعلهم وخبرتهم في التعامل مع مثل هذه المواقف أنقذت حياتهم، إذ "تمكن الجميع من الخروج من المكان قبل أن ينهار كليًّا".

ووصف حمد الهجوم بأنه "عملية غادرة لا تستهدف فقط من كانوا في المبنى، بل تمثل اعتداءً على دولة قطر الشقيقة أيضًا"، معتبرًا أن استهداف عاصمة دولة ذات سيادة وحليف استراتيجي للولايات المتحدة "يتجاوز كل المعايير المقبولة دوليًا ويُظهر تجاوزًا خطيرًا للأعراف".

واتهم حمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح لإسرائيل باغتيال الوفد المفاوض بعد ساعات من تسليمه مقترحا له عبر الوسطاء القطريين، وقال إنه لم يمنع تنفيذ الهجوم على أرض قطر التي هي صديق وحليف إستراتيجي للولايات المتحدة.

وأضاف حمد أن واشنطن "لم تُظهر أي جدية في لعب دور الوسيط النزيه"، مستندًا إلى "تملّصها المستمر من المسؤولية، واستمرار تزويدها إسرائيل بالسلاح، ودعمها المتواصل للعمليات العسكرية في غزة".

وقال: "ترامب يتحدث عن فتح أبواب الجحيم على غزة، ثم يهددنا بشأن الأسرى. نحن لا نأخذ تعليمات من ترامب، ولا نهاب تهديداته. نحن نتعامل بمنطق قائم على المبادئ والحقوق، ومن يهدد حياة الأسرى فعلًا هو من يشن حملات القصف على المدنيين".

وذهب حمد إلى القول إن الحركة "لم تعد تستبعد وجود دور أمريكي مباشر أو غير مباشر في استمرار الضغط العسكري على غزة، وفي محاولات تدمير البنية التحتية والبشرية للقطاع".

وأضاف: "الأهداف التي تُعلن وتُنفذ لم تعد غامضة، والولايات المتحدة، بسكوتها وتصرفاتها، تتحمل جزءًا من المسؤولية".

ووصف ما جرى في الدوحة بأنه "رسالة موجهة لكل العواصم العربية والإسلامية"، مضيفًا: "القاهرة، الرياض، بغداد، عمّان... كلها ليست بعيدة عن هذا التصعيد غير المسبوق".

واعتبر أن الوضع "اختبار حقيقي لأمن واستقرار المنطقة"، داعيًا الدول المعنية إلى "مواقف عملية وحازمة لوقف هذا التصعيد، خصوصًا من جانب من يتحدث علنًا عن إعادة تشكيل المنطقة، ويقصف بيروت ودمشق، ويهدد بضرب أي عاصمة عربية".

وخلص حمد إلى أن الولايات المتحدة "أفقدت نفسها أي مصداقية كوسيط في هذا الملف"، لأنها "اختارت أن تقف إلى جانب طرف واحد، وأغلقت الباب أمام أي دور مستقبلي لها في تحقيق تهدئة حقيقية".

يُذكر أن الهجوم على مقر الاجتماع في الدوحة أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين وعسكري قطري، في حادثة أثارت إدانات دولية واسعة، واعتبرتها الدوحة "خرقًا صارخًا للقانون الدولي وسيادة الدول".

