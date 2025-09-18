الخميس 18 سبتمبر 2025
إلى سوريا أو الجزائر، قاض أمريكي يأمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

الناشط الفلسطيني
الناشط الفلسطيني محمود خليل، فيتو

أصدرت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا، الأربعاء، قرارًا يقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم قانونيًّا في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى عدم إفصاحه عن بعض المعلومات عند تقديم طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو" عن وثائق محاميه.

وأفاد محامو خليل بأنهم يعتزمون استئناف القرار، معربين عن خشيتهم من أن تكون عملية الاستئناف سريعة وغير مواتية.

ويأتي هذا القرار رغم صدور أمر قضائي منفصل في قضية خليل الاتحادية في نيوجيرسي يمنع ترحيله مؤقتًا، بينما تنظر المحكمة في حججه القانونية بأن توقيفه وترحيله يشكلان انتقامًا غير قانوني لممارسته النشاط السياسي المؤيد للفلسطينيين.

وكان خليل قد تم توقيفه في 8 مارس واحتجازه في لويزيانا ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب المكثفة ضد الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين المولودين في الخارج والذين يدرسون أو يعملون في الولايات المتحدة قانونيًّا.

