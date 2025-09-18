الخميس 18 سبتمبر 2025
اقتصاد

انخفاض كبير، أسعار الذهب اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب مع مستهل تعاملات اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 في الصاغة؛ وذلك عقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5617 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4915 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4212 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39320 جنيهًا.

 

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتنخفض إلى مستوى يتراوح بين 4% و4.25%.

قرار المركزي الأمريكي هو أول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2024، وذلك في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق.

وبحسب بيانات الفيدرالي، فإن المسار المستقبلي للسياسة النقدية يتجه إلى خفض جديد للفائدة مرتين إضافيتين، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، وصولًا إلى مستوى 3.75% مع نهاية العام الجاري.

