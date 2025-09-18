بعد إيقاف برنامج جيمي كيميل على ABC، ترامب يدعو NBC إلى إيقاف برنامج سيث مايرز

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناة NBC التلفزيونية إلى إيقاف برنامج الصحفي سيث مايرز كما فعلت قناة ABC مع برنامج جيمي كيميل بعد أن أثار جدلا بسبب تعليقاته حول مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وقال ترامب: “أخبار سارة لأمريكا: تم إلغاء برنامج جيمي كيميل الذي كان محلّ تساؤل حول نسب المشاهدة. تهانينا لشبكة ABC على امتلاكها الشجاعة أخيرا للقيام بما كان يجب القيام به، كيميل لا يمتلك أي موهبة، ونسب مشاهدته أسوأ من كولبيرت”.

وأضاف: “أدعو NBC لإنهاء برنامج سيث مايرز كما فعلت ABC مع جيمي كيميل”.

وعلق ليندسي جراهام على إلغاء برنامج جيمي كيميل قائلا: “النشاط السياسي المُتستر وراء الكوميديا ​​ليس فعالا ولا مضحكا. طغت الرغبة في تدمير ترامب على الرغبة في الترفيه”.

وأصدرت مجموعة NEXSTAR بيانا حول إلغاء برنامج جيمي كيمل، جاء فيه: “مجموعة Nexstar الإعلامية المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز NXST تعلن أن محطات التلفزيون المملوكة لها والشريكة لها، والتابعة لشبكة ABC التلفزيونية، ستوقف بث برنامج “جيمي كيميل لايف!” في المستقبل المنظور، بدءًا من عرض الليلة”.

وتعترض Nexstar بشدة على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها السيد كيميل بشأن مقتل تشارلي كيرك، وستستبدل البرنامج ببرامج أخرى في أسواقها التابعة لشبكة ABC.

واعتبر رئيس مفوضية الاتصالات الفيدرالية أن هذه مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لشركة ديزني.

وحث رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار يوم أمس الأربعاء هيئات البث المحلية على وقف بث برنامج "جيمي كيميل لايف" على قناة ABC.

وأشار إلى أن اللجنة قد تفتح تحقيقا، وأن هيئات البث قد تُغرّم أو تُسحب تراخيصها في حال وجود نمط من التعليقات المُحرّفة.

يذكر أن الناشط اليميني الأمريكي المعروف تشارلي كيرك توفي يوم 10 سبتمبر متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء فعاليات أقامها الناشط بجامعة في ولاية يوتا.

