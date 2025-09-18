جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا نيوكاسل وبرشلونة والإسماعيلي والزمالك

مواعيد مباريات اليوم الخميس، تقام اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وابرزها نيوكاسل وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي X الزمالك – 5 مساء ـON Time Sport 1

مودرن سبورت X إنبي -5 مساء-ON Time Sport 2

الاتحاد X كهرباء الإسماعيلية – 8 مساء-ON Time Sport 2

بيراميدز X زد – 8 مساء-ON Time Sport 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

إفي سي كوبنهاجن X باير ليفركوزن – 7.45 مساء – beIN Sports 3 HD

كلوب بروج X موناكو – 7.45 مساء – beIN Sports 2 HD

مانشستر سيتي X نابولي – 10 مساء – beIN Sports 2 HD

نيوكاسل X برشلونة – 10 مساء- beIN Sports 1 HD

آينتراخت فرانكفورت X جالاتا سراي – 10 مساء – beIN Sports 3 HD

سبورتينج لشبونة X كايرات ألماتي – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود X ضمك – 6.40 مساء

التعاون X الاتفاق – 6.40 مساء

نيوم X الأخدود – 9 مساء

