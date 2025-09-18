الخميس 18 سبتمبر 2025
اقتصاد

وزير الاتصالات: أجهزة المحمول المصرية لا تفرق عن العالمية ونبدأ في تصديرها العام المقبل

تصدير المحمول، فيتو
تصدير المحمول، فيتو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة عملت على تشجيع صناعة أجهزة المحمول في مصر، متابعًا: "لدينا الآن 14 مصنعًا ينتج أجهزة محمول، من بينها 4 من أكبر 5 انتشارًا ورواجًا في مصر".

 

تصدير أجهزة المحمول بكميات كبيرة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "في العام الماضي، أنتجت المصانع نحو 3.5 ملايين وحدة، وبنهاية هذا العام سننتج 9 ملايين وحدة، وبدءًا من العام القادم سنبدأ في التصدير بكميات كبيرة، وفي هذا العام، تختبر الشركات الأسواق المستهدفة المختلفة، وفي العام القادم سيتم البدء بالتصدير بكميات كبيرة".

 

هل يوجد فارق بين أجهزة المحمول المحلية والعالمية؟

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نرتكز على منتج ممتاز على مستوى عالمي ولا يوجد فارق 1% بين التليفون المحمول المنتج المصري والمنتج المصنع في أي دولة أخرى".

وأكد، أن زيادة نسبة المحلي في الأجهزة أمر مهم للغاية، حيث يتم العمل على زيادة القيمة المضافة داخل مصر من هذه الأجهزة.

