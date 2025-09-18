هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنَّ الوزارة تدرك جيدًا مشكلة نقص الكوادر الطبية، خاصة الأطباء.

أزمة نقص الكوادر الطبية عالميًّا

وشدد على أنه يجب التوقف عن جلد الذات وتخصيص المشكلة على الدولة المصرية فقط، إذ أوضح أن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ذكرا أنه بحلول عام 2030 سيقدر النقص في مقدمي الخدمات الصحية بـ18 مليون وظيفة، 10 ملايين وظيفة منها أطباء، خاصة في مجال الرعاية الأولية وذلك على مستوى العالم.

عجز الاطباء في العالم والولايات المتحدة

وأضاف في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مشكلة نقص الكوادر الطبية "عالمية"، وفي الولايات المتحدة، فإنها من المتوقع أن تواجه عجزًا بـ90 ألف وظيفة في الأطباء هذا العام، وسيزيد هذا الرقم إلى 170 ألف وظيفة في عام 2036، وخاصة في مجال الرعاية الأولية".

وتابع: "وفي إقليم شرق المتوسط، التي تعتبر مصر إحدى دولها، هناك نقص كبير جدًا في عدد الأطباء، وفي العالم العربي سنحتاج إلى 600 ألف طبيب بحلول 2030 في ظل النمو السكاني والعزوف عن الالتحاق بكليات الطب، وهذا العزوف ليس ظاهرا في مصر، ولكنه واضح في دول العالم، لأن طبيعة العمل أصبحت مرهقة، وفي نفس الوقت هناك وظائف أخرى تحتاج إلى سنوات تعليم أقل وطبيعة عمل أقل ضغوطا، وتحقق من الاستقرار المادي والاجتماعي بما يساوي الطب".

