كنت باخد لفة بالعربية من ورا بابا، اعترافات المتهم بدهس مسن بسيارة دبلوماسية في المهندسين

اعترف طالب ثانوي متهم بدهس مسن حال استقلاله سيارة دبلوماسية في شارع عرابي بمنطقة العجوزة، في القضية التي حملت رقم 1932 لسنة 2025 جنح الطفل.

وجاء نص اعترافات المتهم أمام جهات التحقيقات كالتالي:

س_ما هي مناسبة وجودك بالزمان والمكان سالفي الذكر؟

ج: كنت خارج بالعربية ألف بيها من ورا بابا

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: كنت لوحدي

س: ملك من المركبة محل قيادتك ملاكي؟

ج: العربية ملك والدي

س: ما مدى علم سالف الذكر بقيادتك للمركبة سالفة البيان؟

ج: ماکنش عارف عشان كان نايم ومحدش كان يعرف خالص إني واخد العربية

س: كيف وقع الحادث؟

ج: كنت راكب العربیة ونازل من كوبري أحمد عرابي ورايح ناحية شارع السودان وفجأة لقيت عربية زنقت عليا فأنا مكنش قدامي غير أطلع الرصيف في نص الطريق ونزلت الناحية الثانية من الطريق وماكنتش شايف إن فيه حد واقف اتخبط وأول ما نزلت بالعربية الناحية الثانية وقفت عشان أشوف العربية لقيت كاوتشين في الجنب اليمين فرقعوا وفجأة لقيت ناس متجمعة في الجزيرة اللي في النص وفضلت واقف متحركتش واتفاجئت في وقتها إني خابط راجل كبير.

س: ما حالة الطريق حال وقوع الحادث؟

ج: الطريق ماکنش زحمة.. ومتسفلت

س: ما حالة الضوء والرؤية بالطريق حال وقوع الحادث به؟

ج: الإضاءة كانت كويسة

س: هل حاولت تفادي الحادث؟

ج: لا

س: ما الذي حال دون ذلك؟

ج: عشان أنا ماكنتش شايف إن فيه حد واقف في نص الطريق

س: ما الحالة التي وجدت عليها المجني عليه عقب حدوث الحادث؟

ج: لقيته واقع على الأرض ومتصاب في دماغه

س: هل من ثمة علاقة أو خلافات بينك وبين المجني عليه؟

ج: لا

س: ما السرعة التى كنت تسير بها؟

ج: كنت سايق بسرعة 70 كيلو في الساعة

س: منذ متى وأنت تقود السيارة؟

ج: بقالي فترة من ورا بابا

س: ما التلفيات التي حدثت بالمركبة قيادتك؟

ج: الكاوتش بتاع العربية فرقع

س: ماذا بشأن التراخيص؟

ج: مش معايا رخصة.. وتصريح العربية منتهي

س: هل لديك سوابق جنائية؟

ج: لا معنديش

س: أنت متهم بالتسبب خطأً في موت المجني عليه محسن صبحي وكان ذلك ناشئا من رعونتك وعدم احترازك وعدم مراعاتك القوانين واللوائح والأنظمة وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش

س: أنت متهم بقيادة دون رخصة القيادة على النحو المين بالأوراق؟

ج: حصل وأنا غلطان

س: أنت متهم بقيادة مركبة برخصة تسيير منتهية على النحو المبين بالأوراق؟

ج: حصل وأنا غلطان

س: أنت متهم بقيادة المركبة المضبوطة مخالفا للشروط الجمركية على النحو السين بالأوراق؟

ج: حصل وأنا غلطان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.