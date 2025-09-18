فريق بحث لكشف أسباب وفاة طفل غرقا في فيلا بالجيزة

تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة وفاة طفل غرقًا في حمام سباحة داخل فيلا بمنطقة منشأة القناطر، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجودة داخل الفيلا للتأكد من أن الوفاة طبيعية أم هناك شبهة جنائية.



وتلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر العميد أحمد نجم يفيد بورود بلاغ بسقوط صغير داخل حمام سباحة بمنشأة القناطر.

بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات الاولية أنه أثناء وجود الصغير (عامين)، بالقرب من حمام السباحة داخل الفيلا محل عمل والده الذي يعمل حارسًا لها، انزلقت قدماه فجأة ليسقط في المياه، وفشلت محاولات إنقاذه، مما أسفر عن رحيل في الحال.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.