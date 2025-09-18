الخميس 18 سبتمبر 2025
حوادث

فريق بحث لكشف أسباب وفاة طفل غرقا في فيلا بالجيزة

تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة وفاة طفل غرقًا في حمام سباحة داخل فيلا بمنطقة منشأة القناطر، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجودة داخل الفيلا للتأكد من أن الوفاة طبيعية أم هناك شبهة جنائية. 


وتلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر العميد أحمد نجم يفيد بورود بلاغ بسقوط صغير داخل حمام سباحة بمنشأة القناطر.

بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات الاولية أنه أثناء وجود الصغير (عامين)، بالقرب من حمام السباحة داخل الفيلا محل عمل والده الذي يعمل حارسًا لها، انزلقت قدماه فجأة ليسقط في المياه، وفشلت محاولات إنقاذه، مما أسفر عن رحيل في الحال.


تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

بمديرية امن الجيزة منشأة القناطر قطاع اكتوبر

